Images exclusives. Au cœur du chantier de restauration du Gran Teatro Cervantes de Tanger, le premier théâtre érigé en Afrique

Le Gran Teatro Cervantes, premier théâtre construit sur le continent africain en 1913, émerge lentement mais sûrement de décennies de négligence, grâce à un projet de restauration minutieux. Aujourd’hui, un vent de renouveau souffle sur ses murs, redonnant vie à ce lieu chargé d’histoire. Loin d’être une simple rénovation, cette entreprise vise à redonner tout son éclat à ce lieu mythique.

Les travaux, supervisés par une équipe chevronnée d’ingénieurs et d’experts, sont menés sous la houlette de l’Agence de développement du Nord (APDN), qui avait lancé un appel d’offres en juillet 2022. Avec un budget avoisinant les 25 millions de dirhams, ce projet vise à revivifier ce monument culturel en se concentrant à la fois sur le rajeunissement de ses façades extérieures et la réhabilitation de son espace intérieur, en particulier sa grande salle.

L’engagement de l’APDN et de ses partenaires, y compris l’entreprise désignée pour réaliser ces travaux, est de préserver l’unicité du théâtre dans ses moindres détails. La restauration vise également à conserver les plafonds historiques et d’autres éléments patrimoniaux. Une fois les travaux terminés, le Gran Teatro Cervantes pourra de nouveau ouvrir ses portes à un millier de spectateurs, perpétuant ainsi son rôle de gardien de l’histoire et de la culture régionales.

Construite sur une superficie de 1.200 mètres carrés et comptant trois étages, la bâtisse est devenue, depuis le 1er mars 2023, officiellement la propriété de l’État marocain, après que sa cession par le gouvernement espagnol a été publiée, le 11 février 2023, au Bulletin officiel. L’acte de donation irrévocable avait été émis en 2019, après des négociations qui duraient depuis 2015, puis validé en juillet 2020 par le Congrès des députés espagnol.

En vertu de cet accord, le Maroc s’est engagé à restaurer le bâtiment, œuvre de l’architecte espagnol Manuel Peña Rodríguez, dans son intégralité. Le Royaume s’est également engagé à conserver l’appellation «Gran Teatro Cervantes» et à destiner ses locaux à un usage d’utilité publique et à la promotion de la culture en général, et des cultures espagnole et marocaine en particulier.