Violences entre supporters à Casablanca: un jeune a failli avoir la jambe amputée

Les conflits entre factions de supporters ont pris une tournure sanglante dans les premières heures du dimanche 10 mai, à Casablanca. Ces affrontements, qui ont rappelé les dangers des violences liées aux manifestations sportives, se sont terminés par la grave blessure d’un jeune homme, qui a eu à subir une tentative d’amputation de sa jambe avec des sabres. Une vidéo terrifiante, largement partagée sur les réseaux sociaux, a été diffusée sur ces instants d’une extrême violence, relate Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 12 mai. La victime a été rapidement transportée au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd.

L’opération chirurgicale, délicate et réussie, pratiquée ce lundi 12 mai au matin, lui a permis d’éviter une amputation de sa jambe grâce à la pose de plaques métalliques. D’après une source sécuritaire interrogée par Al Ahdath Al Maghribia, les forces de l’ordre de la circonscription de Moulay Rachid à Casablanca ont arrêté trois individus, âgés entre 19 et 24 ans: suspectés d’être impliqués dans ces actes de violences, ils auraient échangé des coups avec des armes blanches et lancé des projectiles incendiaires. Selon cette source, les services de sécurité ont été alertés de l’implication présumée d’un groupe de personnes, suspectées d’appartenir à des factions de supporters de clubs de football locaux, dans des affrontements violents qui avaient éclaté dans un quartier de Casablanca. Des sabres et armes blanches avaient été utilisés de manière dangereuse, et des projectiles incendiaires avaient été lancés, semant la terreur parmi les habitants.

Des scènes choquantes de ces affrontements violents ont été filmées. Les images révèlent également un chaos généralisé dans les rues, où certains protagonistes poursuivaient leurs adversaires en brandissant leurs armes blanches, ce qui a mis en danger la sécurité des passants. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis un retour au calme peu après les faits. Les services de sécurité poursuivent leurs recherches pour identifier d’autres participants et complices de ces affrontements meurtriers.