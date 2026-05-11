Société

Violences entre supporters à Casablanca: un jeune a failli avoir la jambe amputée

Reuters

Revue de presseDes affrontements entre groupes de supporters ont dégénéré en scènes de violence sanglante dimanche matin 10 mai, à Casablanca. Un jeune homme a été gravement blessé, et la police a arrêté trois suspects. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 18h02

Les conflits entre factions de supporters ont pris une tournure sanglante dans les premières heures du dimanche 10 mai, à Casablanca. Ces affrontements, qui ont rappelé les dangers des violences liées aux manifestations sportives, se sont terminés par la grave blessure d’un jeune homme, qui a eu à subir une tentative d’amputation de sa jambe avec des sabres. Une vidéo terrifiante, largement partagée sur les réseaux sociaux, a été diffusée sur ces instants d’une extrême violence, relate Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 12 mai. La victime a été rapidement transportée au Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd.

L’opération chirurgicale, délicate et réussie, pratiquée ce lundi 12 mai au matin, lui a permis d’éviter une amputation de sa jambe grâce à la pose de plaques métalliques. D’après une source sécuritaire interrogée par Al Ahdath Al Maghribia, les forces de l’ordre de la circonscription de Moulay Rachid à Casablanca ont arrêté trois individus, âgés entre 19 et 24 ans: suspectés d’être impliqués dans ces actes de violences, ils auraient échangé des coups avec des armes blanches et lancé des projectiles incendiaires. Selon cette source, les services de sécurité ont été alertés de l’implication présumée d’un groupe de personnes, suspectées d’appartenir à des factions de supporters de clubs de football locaux, dans des affrontements violents qui avaient éclaté dans un quartier de Casablanca. Des sabres et armes blanches avaient été utilisés de manière dangereuse, et des projectiles incendiaires avaient été lancés, semant la terreur parmi les habitants.

Des scènes choquantes de ces affrontements violents ont été filmées. Les images révèlent également un chaos généralisé dans les rues, où certains protagonistes poursuivaient leurs adversaires en brandissant leurs armes blanches, ce qui a mis en danger la sécurité des passants. L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis un retour au calme peu après les faits. Les services de sécurité poursuivent leurs recherches pour identifier d’autres participants et complices de ces affrontements meurtriers.

Par La Rédaction
Le 11/05/2026 à 18h02
#Violences urbaines#Manifestations sportives#Coups et blessures#supporters#Casablanca

LEs contenus liés

Sports

Raja-Wydad: un derby déjà lancé… sur les réseaux

Sports

Raja-Wydad: le hooliganisme des dirigeants, on en parle?

Société

Casablanca: un suspect arrêté après une rixe violente entre supporters

Société

Finale de la CAN 2025: le Sénégal face à un risque disciplinaire majeur

Articles les plus lus

1
Seize chantiers, près de 30 milliards de dirhams engagés... la stratégie «grands barrages du Maroc» en chiffres
2
Alger face à l’impasse: l’heure de l’échec et mat?
3
«Le Maroc doit se rendre désirable pour ceux qui ont le choix de le quitter», selon Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française
4
Samira Haddouchi, l’un des grands noms de la mode traditionnelle marocaine, s’est éteinte
5
Sévère rappel à l’ordre américain: le silence assourdissant du régime d’Alger
6
Aïd al-Adha: voici les prix du Sardi et du Bergui dans l’une des fermes d’engraissement les plus célèbres de Casablanca
7
Service!
8
Marathon de Rabat: oranges pourries, chaos et amateurisme… la FRMA et Ahizoune sous le feu des critiques
Revues de presse

Voir plus