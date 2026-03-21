Société

Casablanca: un suspect arrêté après une rixe violente entre supporters

Mohamed Elkho-Le360

Des rivalités entre supporters ont dégénéré en violences urbaines à Casablanca. Dans la nuit du samedi 21 mars, des affrontements impliquant des factions ultras ont fait un blessé et causé d’importants dégâts dans le quartier de Aïn Sebaâ–Hay Mohammadi. Un suspect de 32 ans, en possession de deux armes blanches, a été interpellé dans les heures qui ont suivi, tandis que les recherches se poursuivent pour identifier ses complices.

Par La Rédaction
Le 21/03/2026 à 17h30

Aux premières lueurs du jour de ce samedi 21 mars, le calme du quartier de Aïn Sebaâ–Hay Mohammadi a été brusquement rompu. Des individus affiliés à des factions rivales de supporters de clubs de football se sont affrontés dans une rixe d’une rare violence: armes blanches brandies, jets de pierres et véhicules stationnés pris pour cibles. Le bilan fait état d’un citoyen blessé et de plusieurs voitures endommagées. Des images particulièrement choquantes ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vive indignation.

Alertés, les éléments de la police du district de Aïn Sebaâ–Hay Mohammadi sont intervenus avec diligence, rétablissant l’ordre public et interpellant l’un des protagonistes en fuite. Âgé de 32 ans, le suspect était toujours en possession de deux armes blanches, saisies lors de la fouille.

Lire aussi : Mise au point. CAN 2025: la DGSN dément formellement les Allégations mensongères de l’hebdomadaire Le Point

Placé en garde à vue et présenté au parquet compétent, le suspect fait désormais l’objet d’une enquête judiciaire approfondie destinée à reconstituer le fil des événements et à cerner les motivations de cette violence. Les autorités ne comptent pas en rester là: les recherches se poursuivent activement pour identifier et interpeller l’ensemble des participants et complices impliqués dans cette affaire.

Par La Rédaction
Le 21/03/2026 à 17h30
#supporters#Casablanca#Ain Sebaâ#DGSN#Complices#Hay Mohammadi

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