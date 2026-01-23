Société

Mise au point. CAN 2025: la DGSN dément formellement les Allégations mensongères de l’hebdomadaire Le Point

Un dispositif de sécurité de la DGSN lors de la CAN 2025.

La Direction générale de la Sûreté nationale réfute catégoriquement les allégations relayées par l’hebdomadaire français faisant état de prétendues attaques visant des commerces appartenant à des ressortissants subsahariens au Maroc, rappelant que ces informations sont dénuées de tout fondement.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 14h53

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris connaissance, avec un vif étonnement, du contenu d’un article publié par l’hebdomadaire français Le Point dans son édition du mercredi 21 janvier 2026. Cet article a avancé une série d’allégations fallacieuses prétendant que plusieurs commerces appartenant à des ressortissants subsahariens au Maroc auraient été la cible d’attaques et d’incendies criminels, en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

Dans une mise au point, la Direction générale de la Sûreté Nationale tient d’abord à démentir catégoriquement les faits avancés dans ladite publication, tout en précisant qu’aucune agression ni attaque criminelle visant des commerces ou des intérêts économiques appartenant à des citoyens d’Afrique subsaharienne n’a été enregistrée sur l’ensemble du territoire national, que ce soit durant la compétition ou à l’issue de la finale.

Lire aussi : La DGSN réfute l’agression mortelle à l’arme blanche d’un Sénégalais après la finale de la CAN

À cet égard, «la Direction générale de la Sûreté Nationale réitère avoir veillé, tout au long de ce tournoi, à traiter avec la plus grande vigilance les contenus numériques véhiculant de fausses informations sur de prétendues agressions contre des ressortissants subsahariens. Ces infox ont fait l’objet de démentis systématiques par voie de communiqués officiels, visant à rétablir les faits avec précision et neutralité», souligne la DGSN.

La DGSN rappelle qu’elle dispose de structures opérationnelles et de services de communication spécialisés, mobilisés en permanence pour répondre aux sollicitations des médias. Ces services sont disposés à fournir toute information précise relevant de la compétence de la sûreté nationale. «Or, aucune demande d’information préalable n’a été adressée à ces services concernant les allégations mensongères publiées dans l’article de l’hebdomadaire français», lit-on.

Par La Rédaction
Le 23/01/2026 à 14h53
#DGSN#CAN 2025#Subsahariens#Magazine Le Point

LEs contenus liés

Sports

CAN 2025: Abdellatif Hammouchi supervise les dispositifs de sécurité au Stade Moulay Abdellah avant la finale Maroc-Sénégal

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Sécurité: alliance stratégique entre le Maroc, l’Espagne et l’Allemagne

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Debunk. Non, aucun stadier n’est décédé lors de la finale de la CAN à Rabat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

La DGSN réfute l’agression mortelle à l’arme blanche d’un Sénégalais après la finale de la CAN

Articles les plus lus

1
Espionnage, chantage, barbouzeries… «Complément d’enquête» démasque les coups tordus du régime algérien pour nuire à la France
2
Finale de la CAN: non, Sadio Mané n’est pas le héros que vous croyez
3
Algérie: comment le régime achève ce qu’il reste d’un semblant de presse
4
Vidéo: une institutrice algérienne inculque à ses élèves la haine des Marocains
5
Le roi Mohammed VI salue l’unité nationale et l’élan populaire autour de la CAN
6
Barrages: 144 Mm³ supplémentaires en trois jours, le taux de remplissage atteint 48,6%
7
Sur instruction du Roi, Nasser Bourita signe la Charte constitutive du Conseil de Paix
8
Amélioration des réserves en eau: pourquoi l’euphorie doit rester mesurée, selon un expert
Revues de presse

Voir plus