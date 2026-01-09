Sécurité: alliance stratégique entre le Maroc, l’Espagne et l’Allemagne

La réunion de travail tripartite tenue entre le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), Abdellatif Hammouchi, le directeur général de la Police nationale espagnole, Francisco Pardo Piqueras, et le directeur général de la Police fédérale allemande, Dieter Romann, s’est achevée vendredi à Rabat.

Cette réunion de haut niveau s’est articulée autour de «la poursuite des concertations tripartites visant à faire le point sur les niveaux de coordination et de coopération dans les domaines sécuritaires et de renseignement d’intérêt commun, à leur tête la lutte contre le terrorisme, l’immigration irrégulière, le trafic de drogue, la cybercriminalité, ainsi que la coordination en matière de sécurité sportive».

D’après le quotidien Assabah, qui se penche sur ce sujet dans son édition du week-end des 10 et 11 janvier, «cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de hauts responsables sécuritaires marocains, espagnols et allemands, a passé en revue l’évolution de la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et ses répercussions sur les mouvements des organisations terroristes dans l’espace euro-méditerranéen».

À cet égard, «l’importance de maintenir des niveaux avancés de coordination et d’échange de données opérationnelles et techniques, a été soulignée par les participants marocains, allemands et espagnols». Et ce, «afin de garantir la sécurité et la stabilité aux échelles régionale et internationale».

Selon le quotidien, cette rencontre a permis d’harmoniser les visions sur l’extension de la coopération sécuritaire vers des niveaux d’expertise supérieurs. Les discussions ont également porté sur la mise en place d’une synergie opérationnelle sur le terrain, en vue de sécuriser les grands événements sportifs à venir, notamment la Coupe du Monde 2030.

Comme le souligne le quotidien, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite au Maroc des responsables sécuritaires espagnol et allemand. Elle vient consolider le cycle de réunions tripartites régulières entre les trois nations, un processus initié lors d’un premier sommet à Madrid en janvier 2024.

Le programme de cette visite officielle a offert l’opportunité aux délégations allemande et espagnole de s’informer des protocoles de sécurité et de sûreté mis en place pour sécuriser les compétitions de la Coupe d’Afrique des Nations de football.

À cette occasion, ajoute Assabah, «les deux délégations ont effectué une visite au complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat où elles ont suivi des explications sur les équipements, en plus d’un exposé sur les dispositifs de sécurité et de sûreté adoptés par les services de sécurité lors des matchs de football, notamment les volets relatifs à l’intégration des technologies numériques dans le système de sécurité et les plans de déploiement des forces publiques et l’accompagnement des supporters».

De même, la DGSN a veillé à organiser une visite au profit des délégations allemande et espagnole au Centre de coopération policière africaine, en tant qu’initiative inédite dans l’histoire des compétitions footballistiques africaines.