Economie

ONCF: ouverture à Rabat du 20ème congrès mondial sur la sécurité ferroviaire

Lors du 20ème Congrès international de sécurité ferroviaire, le 3 décembre 2025, à Rabat.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Said Bouchrit
Le 03/12/2025 à 14h35

VidéoRabat a accueilli ce mercredi l’ouverture du 20ème Congrès international de sécurité ferroviaire, coorganisé par l’Office national des chemins de fer (ONCF) et l’Union internationale des chemins de fer (UIC), basée à Paris. Pendant deux jours, experts et décideurs du rail y débattent des enjeux de sûreté et des solutions technologiques appelées à façonner la sécurité ferroviaire de demain.

L’événement, qui a réuni de nombreuses figures du secteur ferroviaire, a été ouvert par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, ainsi que le directeur général de l’Union internationale des chemins de fer (UIC), François Davenne.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, cette rencontre se tient sur deux jours autour du thème «La sécurité ferroviaire de demain: allier les personnes et la technologie». Les échanges portent sur les nouveaux enjeux de sécurité, l’innovation, la numérisation et l’intelligence artificielle au service de la sûreté ferroviaire. Les travaux abordent également la coopération internationale, la sécurisation des gares, ainsi que les spécificités propres à la sûreté des lignes à grande vitesse.

Dans son allocution d’ouverture, Abdessamad Kayouh a mis en avant le développement du rail au Maroc, porté par les orientations royales, et a salué les efforts déployés par l’ONCF — et par son directeur général — pour mener à bien l’extension et la modernisation du réseau national.

De son côté, Mohamed Rabie Khlie a estimé que la tenue d’un congrès de cette envergure à Rabat illustre la confiance dont jouit le Maroc. Il a également souligné l’importance du thème retenu, rappelant que l’Office dispose d’un dispositif solide pour accompagner cette priorité.

«L’ONCF emploie 1.200 agents de sécurité déployés sur l’ensemble du réseau, dont la sécurisation est également assurée par la Gendarmerie royale et la Police. À cet effectif s’ajoutent 900 autres agents chargés du contrôle dans les gares. Pour renforcer davantage la sécurité, l’Office a installé près de 2.000 caméras le long des parcours et dans les gares», a déclaré à la presse le patron des chemins de fer marocains.

Le directeur général a enfin rappelé les projets en cours de modernisation et d’extension du réseau, évoquant des investissements totaux de l’ordre de 10 milliards de dollars, notamment pour le projet de TGV Rabat-Marrakech, le développement des trains de banlieue et la construction de nouvelles gares.

#transport ferroviaire#ONCF#Rabat#Sécurité#congrès

