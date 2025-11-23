Société

À Rabat, la nouvelle gare ferroviaire Hay Riad fin prête

À Rabat, la gare de Hay Riad se prépare à ouvrir.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 23/11/2025 à 09h09

VidéoLa nouvelle gare ferroviaire de Hay Riad à Rabat est sur le point d’ouvrir. L’Office national des chemins de fer (ONCF) achève les travaux de finition de son nouvel ouvrage.

Les voyageurs de Rabat Hay Riad pourront bientôt utiliser leur nouvelle gare ferroviaire.

Les travaux de finition du nouvel ouvrage de l’ONCF sont en phase finale avant l’ouverture. Un journaliste de Le360 a constaté sur place que les ouvriers s’affairaient aux derniers travaux de finition de ce grand bâtiment à l’architecture hyper moderne.

Cette nouvelle gare est la troisième de Rabat, s’ajoutant à celle de l’avenue Mohammed VI et à la gare de l’Agdal. Elle a été spécialement conçue pour permettre aux TGV Al Boraq de marquer l’arrêt près du stade de football Moulay Abdellah.

Lancés par l’ONCF en février 2024, les travaux de cette gare doivent s’achever à temps pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

Le chantier, attribué à la SGTM, représente un investissement d’environ 187 millions de dirhams. Ce montant couvre la construction du bâtiment principal, des parkings souterrains, ainsi que l’aménagement des quais et des espaces extérieurs.

