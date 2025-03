Casablanca: à Hay Nassim, l’ONCF entame les travaux d’une deuxième gare LGV

À Casablanca, c’est un projet particulièrement stratégique pour l’écosystème du transport public qui vient de démarrer. Les travaux d’aménagement de la gare Casablanca-Sud ont en effet commencé dans le quartier Nassim, près du Technopark Ce projet, l’un des plus grands chantiers ferroviaires du Maroc, deviendra un carrefour stratégique reliant le train à grande vitesse (TGV), le train régional rapide, les trains classiques, ainsi que les lignes de tramway et de busway.

C’est ce que rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi 28 mars. Le journal rappelle que le budget total mobilisé à cet effet est estimé à 5,5 milliards de dirhams. Selon la même source, cette gare incarne les fortes ambitions de Casablanca, notamment celle de répondre à l’augmentation de la mobilité urbaine, d’anticiper les besoins futurs de la ville, d’améliorer son infrastructure de transport et de promouvoir un développement durable. Preuve de l’importance accordée à ce projet, 14 cabinets d’architecture ont participé au concours pour concevoir le design futuriste de cette gare.

Selon Al Ahdath Al Maghribia, le projet est axé sur la modernité et l’efficacité, intégrant des solutions écologiques pour réduire l’impact environnemental et promouvoir une mobilité plus respectueuse de la planète. Il s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer le quotidien des Casablancais et à renforcer l’image de la ville comme un pôle moderne et durable.

Concernant la future ligne à grande vitesse Kénitra-Marrakech et sa connexion à cette gare, le quotidien Al Ahdath Al Maghribia indique que l’ONCF a envisagé deux tracés. Une première option consisterait en une liaison directe Tanger-Marrakech évitant Casablanca via un itinéraire passant par le stade de Benslimane et Nouaceur. La seconde option prévoit un passage par une nouvelle gare de Casablanca, via Aïn Sebaâ et la gare de Casa-Voyageurs, avant de rejoindre la future station de Nassim, l’aéroport Mohammed V et enfin Marrakech.

Toujours d’après le quotidien, l’ONCF a également déjà lancé les études pour préparer la construction de ces gares, en analysant notamment les flux de circulation et l’interconnexion avec d’autres modes de transport, comme le tramway et les bus. Mais ce qui est sûr aujourd’hui, c’est que ces nouvelles infrastructures ferroviaires seront conçues de manière à absorber l’augmentation attendue du nombre de passagers, qu’ils empruntent la ligne à grande vitesse ou le réseau ferroviaire classique. Modernes, écologiques et fonctionnelles, elles seront implantées dans des zones à forte affluence, ce qui nécessitera une reconfiguration des routes et des espaces piétons aux alentours.

Comme l’explique également Al Ahdath Al Maghribia, en plus des gares de Casablanca-Sud, du Grand stade de Casablanca et de l’aéroport Mohammed V, cinq nouvelles gares pour trains classiques devraient être construites à Sidi Bernoussi, Aïn Sebaâ, Mers Sultan, Hay Hassani et Aïn Chock.

Selon les responsables de la ville cités par le journal, ce projet marque une avancée majeure dans l’amélioration des infrastructures de transport à Casablanca et au Maroc en général. Il contribuera à fluidifier la circulation, réduire les embouteillages et renforcer l’interconnexion entre les différents modes de transport. Il s’inscrit aussi dans le cadre des préparatifs de la métropole à la Coupe du monde 2030, lui offrant ainsi une infrastructure moderne à la hauteur de son rôle de capitale économique et de destination sportive et touristique de premier plan.