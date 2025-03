LGV Kénitra-Marrakech: le français Alstom dévoile l’intérieur du futur TGV Avelia Horizon

L'intérieur de la voiture de première classe du nouveau train Avelia Horizon. AFP or licensors

Le TGV M, produit par Alstom, «est la cinquième génération TGV qui va marquer les esprits et être la référence de la grande vitesse des prochaines décennies», a souligné le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, lors de la cérémonie de présentation en gare de Lyon à Paris.

Ces trains «sont tellement attendus», a rappelé le ministre des Transports, Philippe Tabarot, alors que les rames de la SNCF sont de plus en plus remplies et que la compagnie peine à répondre à l’explosion de la demande de places en train.

La mise en service commerciale de ce nouveau TGV, qui proposera 20% de places en plus par rapport aux rames actuelles, a été légèrement décalée de fin 2025 à début 2026 en raison de retards pris dans la conduite des essais.

SNCF Voyageurs en attend 19 rames la première année, puis environ 15 de plus tous les ans pour arriver à 115 rames au total.

«Vous avez une responsabilité auprès des citoyens pour tenir les délais», a lancé Philippe Tabarot à l’intention du directeur général d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge.

Le projet du TGV M remonte à 2016 et «c’est une vraie révolution technologique avec plus de 400 innovations», a insisté Christophe Fanichet.

«C’est le TGV européen et probablement mondial le plus moderne aujourd’hui», a abondé Henri Poupart-Lafarge.

Le cockpit du nouveau train TGV Avelia Horizon.. AFP

L’intérieur, imaginé par l’agence Arep (filiale de SNCF Gares et Connexion) en collaboration avec Nendo, une entreprise de design japonaise, offre plusieurs changements radicaux, à commencer par la voiture-bar qui s’appellera désormais «le bistrot».

Elle disposera de deux niveaux, avec au rez-de-chaussée des frigos dans lesquels on pourra se servir, des machines à café, des micro-ondes et des caisses automatiques.

À l’étage, sur une mezzanine, 28 sièges permettront de s’asseoir et se restaurer seul ou en groupe.

Une voiture pourra aussi accueillir cinq fauteuils roulants au rez-de-chaussée, avec un ascenseur permettant aux personnes en fauteuil d’être entièrement autonomes pour accéder à leurs places.

D’autres détails vont changer avec des sièges plus larges en première classe ou davantage de place pour les jambes en seconde et des baies vitrées plus longues.