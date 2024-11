Voici à quoi ressemblent les rames qui desserviront la future LGV Kénitra-Marrakech

À la suite d’un processus de dialogue compétitif, le groupe Alstom a été sélectionné comme «soumissionnaire privilégié» pour fournir à l’ONCF jusqu’à 18 rames à grande vitesse (12 fermes et 6 en option) de la famille Avelia Horizon. Le contrat y afférent a été signé, le lundi 28 octobre, en marge de la visite au Maroc du président français, Emmanuel Macron.

«L’offre d’Alstom était la plus compétitive, que ce soit en termes de coût du train, de maintenance et de soutien logistique sur toute la durée de vie de ces trains, mais aussi une forte composante de compensation industrielle», a fait savoir Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’ONCF, lors d’un récent point de presse conjoint avec le président d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge.

Le montant du contrat n’a encore pas été tranché. Il serait compris entre 750 millions et un milliard d’euros, en fonction d’options qui restent à décider, notamment pour la maintenance. Mais une partie de cette somme pourrait être financée grâce à un accompagnement du Trésor français, à travers un prêt concessionnel.

L’ONCF a donc porté son choix sur l’Avelia Horizon, le train de dernière génération d’Alstom, le plus moderne de la gamme du groupe. «Ce train a les meilleures performances du marché en termes de coût total d’opération et d’exploitation à la place et présente tous les équipements les plus modernes. Il est juste en train d’être sorti de nos usines en termes de développement», s’est félicité le patron d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge.

Ce modèle est un train à grande vitesse à deux niveaux, capable de rouler jusqu’à 350 km/h. Avec ses deux motrices compactes et un nombre réduit de bogies, il est conçu pour diminuer significativement les coûts d’exploitation tout en augmentant la capacité à bord. Ainsi, chaque rame peut accueillir jusqu’à 740 passagers, soit 35% de plus que les modèles actuels, et consomme 30% d’énergie en moins, un avantage écologique et économique majeur.

Une maquette d'Avelia, le train de toute dernière génération d’Alstom.

La motrice de l’Avelia Horizon permet une grande flexibilité de configurations de train, facilitant l’ajout ou la suppression de voitures passagers, afin de s’adapter aux évolutions du trafic ou à tout autre besoin opérationnel, souligne le constructeur français dans une fiche technique sur son site Internet.

Les voitures passagers sont également conçues pour permettre la personnalisation des sections. En outre, les intérieurs des voitures peuvent être reconfigurés en un temps record, afin de proposer une grande flexibilité aux exploitants et aux passagers. Alstom a aussi développé un système innovant qui permet une rotation à 180° des sièges de première classe, afin que les passagers voyagent toujours dans le sens de la marche.