Dernière ligne droite avant l’ouverture du zoo d’Aïn Sebaâ

Le zoo d’Aïn Sebaâ accueille de nouvelles espèces animales en prévision de son ouverture très prochaine. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 17 avril. «Le zoo d’Aïn Sebaâ a reçu, en début de semaine, de nouvelles espèces animales dans le cadre des préparatifs menés par la société Dream Village, la société de développement local Casablanca Environnement et les autorités communales de la ville pour l’ouverture du zoo prévue en juin prochain», précise le quotidien.

Selon des sources citées par le journal, l’ouverture du zoo est programmée dans quelques semaines, «après plus de 13 ans de fermeture marquée par des retards dans la réalisation du projet et des divergences entre les conseils communaux successifs concernant le budget nécessaire à l’ouverture de cet espace récréatif».

Une vidéo de la société Cross Water en charge des services aux animaux, diffusée récemment, montre l’arrivée d’un groupe d’éléphants et d’autres espèces animales dans le nouvel espace récréatif. «Ces animaux sont actuellement placés en quarantaine sanitaire, une mesure obligatoire pour les nouvelles arrivées dans les zoos», précise Al Akhbar.

La capitale économique se prépare donc à l’ouverture tant attendue du zoo, après l’achèvement de l’aménagement des enclos et des espaces dédiés à chaque espèce pour recréer leur environnement naturel. Les travaux ont également inclus l’amélioration des infrastructures du zoo, notamment les allées, les commodités et les zones récréatives destinées aux familles et aux enfants, indique Al Akhbar.

«La commune de Casablanca a alloué un budget d’environ 10 millions de dirhams à la société Dream Village pour la gestion du zoo, tout en anticipant un déficit financier au cours des premières années», rappelle le quotidien.

En coordination avec des associations internationales et des entreprises spécialisées, la société a accueilli 45 espèces animales soumises à une quarantaine pouvant durer jusqu’à 60 jours. Par ailleurs, indique le quotidien, «la société a refusé de reprendre les animaux fournis gratuitement par l’ancien conseil communal après les avoir pris en charge pendant 10 ans, en raison des coûts élevés de leurs soins et de leur alimentation».

De plus, le conseil communal actuel cherche à accélérer l’ouverture du zoo, «retardée notamment par la rétraction de certaines associations internationales qui ont refusé de fournir des animaux en l’absence d’une clinique vétérinaire dédiée».

Ceal étant, le quotiien note que le prix d’entrée sera fixé à 80 dirhams pour les adultes, avec une augmentation progressive prévue au fil des années. La commune de Casablanca prévoit de combler le déficit financier dès l’année prochaine, les revenus des kiosques et des cafés devant couvrir une part importante des dépenses du zoo, tandis que l’afflux des visiteurs devrait contribuer à son fonctionnement. S’étendant sur 13 hectares, le zoo abritera 45 espèces animales provenant d’Afrique, d’Asie et d’Amérique.