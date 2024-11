LGV Kénitra-Marrakech: le marocain STAM remporte un contrat de 2,4 milliards de dirhams

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a dévoilé, mercredi 20 novembre, l’identité du gagnant du lot 3 bis, relatif aux travaux de terrassement, ouvrages d’art, rétablissement de communications et de clôtures. Ce marché, qui fait partie intégrante du projet de la LGV Kénitra-Marrakech, a été attribué à la Société des travaux agricoles marocains (STAM).

D’un montant de 2,42 milliards de dirhams, l’offre de STAM a été la moins-disante, largement en dessous d’une estimation initiale fixée à 3 milliards de dirhams, et inférieure à celle proposée par les trois autres candidats en lice (en tenant compte de la préférence nationale). Il s’agit de China Civil Engineering Construction Corporation (2,49 MMDH), de China Gezhouba group Co Ltd (2,58 MMDH) et du groupement SNCE/CAPEP/SEPROB (2,86 MMDH).

Lire aussi : LGV Kénitra-Marrakech: le chinois Covec remporte un contrat de 1,3 milliard de dirhams

Le projet de la LGV englobe la LGV Kénitra-Marrakech en site propre, les raccordements aux lignes existantes, l’aménagement des gares, la modernisation de la ligne classique Kénitra-Rabat-Casablanca-Marrakech, les installations terminales, les bases de maintenance et l’atelier de maintenance des rames.

Le tracé de la LGV en site propre devrait relier la base de maintenance de Kénitra au nord du tunnel de Rabat, puis entre Aïn Atiq et Zenata, et enfin au point d’embranchement de Zenata jusqu’à Marrakech, en passant par le nouveau hub de Nouaceur.