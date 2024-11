LGV Kénitra-Marrakech: le chinois Covec remporte un contrat de 1,3 milliard de dirhams

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a dévoilé, ce jeudi 14 novembre, l’heureux gagnant du 10ème lot relatif aux travaux de terrassement, ouvrages d’art, rétablissement de communications et de clôtures sur la ligne classique en exploitation, au niveau de Casablanca. Ce marché, qui fait partie intégrante du projet de la LGV Kénitra-Marrakech, a été attribué au groupe China Overseas Engineering Corporation (Covec). D’un montant de 1,34 milliard de dirhams, son offre a été la moins-disante, en dessous d’une estimation initiale fixée à 1,44 milliard de dirhams, et largement inférieure à celle proposée par le groupement français NGE Contracting/Guintoli (1,72 milliard de dirhams).

L’arrivée de Covec porte à quatre le nombre des entreprises chinoises désignées à ce jour pour mener les travaux de génie civil de la future LGV. Sur le tracé de la ligne en site propre, trois autres contrats avaient été remportés par CRCC 20 (2,83 MMDH), China Railway No.04 Engineering (3,4 MMDH) et Shandong Hi-Speed Engineering-Construction (4,5 MMDH). Les autres lots ont été attribués à GTR, filiale du français Colas (2,2 MMDH), et aux marocains TGCC (2,83 MMDH), Jet Contractors (2 MMDH) et au groupe Mojazine (1,97 MMDH).

Deux autres lots sont en cours d’attribution. Il s’agit du huitième lot relatif aux viaducs, ainsi que le neuvième, dédié au viaduc traversant l’Oued Bouregreg.

Le projet de la LGV englobe la LGV Kénitra-Marrakech en site propre, les raccordements aux lignes existantes, l’aménagement des gares, la modernisation de la ligne classique Kénitra-Rabat-Casablanca-Marrakech, les installations terminales, les bases de maintenance et l’atelier de maintenance des rames.

Le tracé de la LGV en site propre devrait relier la base de maintenance de Kénitra au nord du tunnel de Rabat, puis entre Aïn Atiq et Zenata, et enfin au point d’embranchement de Zenata jusqu’à Marrakech, en passant par le nouveau hub de Nouaceur.