LGV Marrakech-Agadir: l’ONCF entame la sécurisation du foncier, trois gares déjà identifiées

Bien que le projet n’est pas encore programmé, l’ONCF se penche actuellement sur les études nécessaires à la réalisation de la Ligne à grande vitesse (LGV) reliant Marrakech à Agadir, longue de 240 kilomètres, a fait savoir Abdessamad Kayouh, ministre du Transport et de la logistique, en réponse à une question écrite émanant de Malika Akhechkhouch, députée du groupe PPS.

Les études de conception devraient être achevées au cours de cette année, ce qui permettra d’entamer le processus d’acquisition du foncier et de recherche de sources de financement.

L’ONCF a déjà acquis le foncier prioritaire, un terrain s’étendant sur 7 kilomètres dans le périmètre urbain de Marrakech et un autre de 20 hectares à Agadir.

L’extension de l’axe atlantique de la LGV couvrira cinq zones revêtant une grande dimension sociale et économique et constituant un important bassin de voyage. Le temps de trajet sera de 4 heures entre Tanger et Agadir, de 2 heures et 15 minutes entre Casablanca et Agadir et seulement une heure entre Marrakech et Agadir.

Les principales gares programmées le long du tracé seront installées à Marrakech, Chichaoua et Agadir. Les autres gares seront identifiées en fonction des études d’exploitation.

La future LGV permettra d’éviter 180 accidents et 242 mille tonnes de CO2 par an, tout en créant plus de 270 mille jours de travail pendant les travaux. Cela se traduira également par une couverture étendue de l’axe atlantique du Royaume, portant la longueur totale des lignes à grande vitesse à plus de 800 km.

En outre, ce projet utilisera la capacité du réseau classique existant pour développer un transport ferroviaire de proximité dans plusieurs régions.

S’agissant de la liaison ferroviaire entre Essaouira et Chichaoua, bien que n’étant pas encore programmée, ces deux villes seront reliées par des trains performants circulant à des vitesses allant jusqu’à 200 km/h. Le temps de trajet sera d’environ 1h 10 mn, tandis que celui entre Casablanca, Marrakech et Essaouira sera réduit à environ 2h 35 mn.