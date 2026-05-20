Société

Schengen: quand la délivrance des visas devient un outil de protection commerciale

Un visa Schengen et un passeport marocain.. AFP or licensors

Revue de presseCertains pays européens, notamment la France et l’Espagne, utilisent la problématique de visas comme une arme commerciale et parfois des barrières douanières pour limiter l’afflux des produits agricoles marocains sur les marchés européens. Les détails dans cette revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 18h33

Le visa Schengen, dont la finalité juridique et opérationnelle est axée sur la gestion des flux migratoires et la sécurité intérieur de l’espace Schengen, serait manipulé par certains pays européens à des fins purement commerciales. La manipulation de ce document de voyage cible le Maroc pour limiter l’afflux des produits agricoles marocains sur les marchés européens, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 21 mai.

D’après les sources du quotidien, 60% des chauffeurs routiers marocains rencontrent énormément de difficultés pour obtenir ou renouveler les visas d’entrée à l’espace Schengen, ce qui se répercute automatiquement sur l’activité des entreprises de transport marocaines. Durant ces derniers mois, expliquent les mêmes sources, ces problèmes liés à la délivrance de visas ont provoqué la chute de l’activité des entreprises opérant dans le secteur du transport routier international de marchandises. Leurs chiffres d’affaires poursuivent une tendance baissière à cause de cette crise.

Face à cette situation qui pénalise ce secteur, indiquent les mêmes sources, les autorités compétentes marocaines poursuivent les négociations avec leurs homologues des pays européens, notamment la France et l’Espagne, en vue de trouver une solution définitive et durable à cette problématique. Un mécanisme de visa professionnel, renouvelable à chaque fin d’année, serait au centre des négociations entre les deux parties, afin d’éviter les dysfonctionnements liés au processus du renouvellement, précisent les mêmes sources.

Mais, font remarquer les mêmes sources, des divergences persistent encore autour de cette formule. Ces retards accusés dans la mise en place d’un mécanisme opérationnel continuent de pénaliser les exportateurs marocains, notamment sur le segment des fruits et des légumes. Dans ce sillage, les mêmes sources soulignent que cette problématique de visas serait manipulée par des pays européens, notamment la France et l’Espagne, en vue de protéger commercialement leur marché, face à la concurrence des produits marocains.

Face à cette situation, estime le quotidien, le Maroc devrait mettre en place les mêmes dispositifs pour freiner l’afflux des produits européens vers le pays ou saisir l’organisation mondiale du commerce (OMC). Car ces manœuvres européennes à propos des visas relèvent des barrières douanières qui visent à limiter l’entrée de produits marocains sur le territoire européens. En attendant, plusieurs voix dans le secteur de l’exportation appellent les autorités marocaines compétentes à agir efficacement.

Par La Rédaction
Le 20/05/2026 à 18h33
#Schengen#délivrance des visas#France#Espagne#produits agricoles marocains

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