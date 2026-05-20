Espagne: plus de 10 milliards de dirhams dépensés par les touristes marocains en 2025

Les touristes marocains ont dépensé plus d’un milliard d’euros (soit environ 10 milliards de dirhams) en Espagne en 2023, marquant une augmentation de 16,7% par rapport à l’année précédente. Ce chiffre a été révélé par Turespaña, l’organisme public espagnol dépendant du ministère de l’Industrie et du Tourisme, chargé de la promotion du tourisme espagnol à l’international, indique le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 21 mai. L’Espagne se positionne comme la deuxième destination privilégiée par les Marocains à l’étranger, attirant près de 20% des voyageurs marocains quittant le royaume. La région de la Costa del Sol, réputée pour ses plages et ses activités récréatives, reste particulièrement prisée tout au long de l’année, avec un pic d’affluence entre avril et septembre. Cette attractivité s’explique par la proximité géographique et la facilité des liaisons aériennes, notamment les vols reliant Casablanca à Madrid et à d’autres villes espagnoles en moins de deux heures. Certains touristes optent également pour la route en traversant la Méditerranée en ferry.

Selon Turespaña, l’Andalousie arrive en tête des destinations choisies par les Marocains en Espagne, accueillant 47,7% d’entre eux. Le reste se répartit entre Madrid et la Catalogne. Des villes comme Marbella, Estepona et Torremolinos voient affluer un nombre croissant de familles marocaines, notamment parmi les classes aisées et les propriétaires de résidences secondaires dans la région de la Costa del Sol. Les statistiques montrent par ailleurs qu’une part importante des visiteurs marocains se rend régulièrement en Espagne: plus de la moitié d’entre eux ont effectué plus de dix voyages dans le pays, signe d’un attachement croissant au marché touristique espagnol.

Des rapports espagnols soulignent que cette catégorie de touristes représente désormais un levier économique majeur pour plusieurs secteurs, notamment l’hôtellerie, l’immobilier, les centres commerciaux et les marques de luxe, lit-on dans Assabah. Les données indiquent que la dépense moyenne d’un touriste marocain s’élève à environ 1.193 euros par voyage avec un budget quotidien moyen de 193 euros. Cette tendance reflète une évolution vers un tourisme axé sur le luxe, les achats et les expériences urbaines raffinées. Les dépenses en vêtements et accessoires représentent plus de 40% du total des dépenses des touristes internationaux en Espagne, suivies par les achats de sacs et de produits en cuir (18,8 %), puis de bijoux et de montres (12,1%). Madrid capte 18% des dépenses exonérées de taxes, devant Barcelone (34%) et Malaga (12,1%). Par ailleurs, le plafond des transferts pour les voyages personnels a été relevé à 500.000 dirhams depuis janvier dernier, contre 400.000 dirhams auparavant, conformément à la nouvelle circulaire de l’Office des changes.