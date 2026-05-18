Baleària programme 24 liaisons quotidiennes entre l’Espagne et le Maroc dans le cadre de l’opération Marhaba 2026

Baleària a prévu une opération logistique et de flotte à grande échelle pour l’opération Marhaba 2026 avec jusqu’à 24 liaisons quotidiennes entre l’Espagne et le Royaume du Maroc du 15 juin au 15 septembre. La compagnie maritime espagnole exploitera ses trois lignes à destination du pays avec sept navires, dans le but de garantir une connectivité fiable adaptée aux besoins de mobilité pendant la période de pointe du trafic maritime entre les deux pays.

La liaison la plus fréquentée, reliant Algésiras à Tanger Med, sera assurée par trois ferries qui effectueront neuf traversées quotidiennes réparties tout au long de la journée afin de faciliter le flux continu d’embarquements. Par ailleurs, sur la ligne Tarifa-Tanger Ville, la compagnie proposera entre huit et douze départs quotidiens avec deux navires rapides. À cet égard, il convient de noter que dans le cadre de ce dispositif qui existe depuis 2025, un fast ferryde plus grande capacité a été affecté à cette ligne. De plus, la liaison entre Almería et Nador proposera trois départs quotidiens en ferry.

«Nous abordons cette nouvelle édition de l’Opération Marhaba avec la détermination de garantir un service reposant sur la qualité, la fiabilité et le confort», a déclaré Georges Bassoul, directeur général de Baleària. «Notre priorité est d’adapter de manière dynamique nos capacités afin de minimiser les temps d’attente et de répondre aux fortes demandes durant cette période cruciale pour les résidents qui se déplacent pour rendre visite à leurs familles», a-t-il expliqué. Dans ce contexte, la compagnie renforce un modèle économique solide et une offre fiable sur un territoire où elle maintient une présence ininterrompue depuis 2003, assumant son rôle de prestataire de services essentiels en matière de connectivité.

Dispositif complet à bord comme à terre

Pour répondre aux besoins spécifiques des passagers voyageant entre l’Europe et le Nord de l’Afrique, la compagnie déploiera un dispositif complet. Comme les années précédentes, Baleària renforcera son personnel tant aux guichets des ports que pour les opérations d’embarquement. À bord, les navires proposeront des services adaptés à la culture des passagers, notamment un service multilingue et une restauration à base de produits halal et des espaces réservés à la prière pendant la traversée.

Le Maroc, un axe stratégique de croissance territoriale

La consolidation de cette opération fait une nouvelle fois du Maroc le principal marché international du groupe Baleària, où il concentre actuellement 27 % du nombre total de passagers qu’il transporte (plus de 1,7 million). En effet, la compagnie réaffirme sa position de leader dans le cadre de l’opération Marhaba, une position attestée par les 975 000 passagers qu’elle a acheminés l’été passé.