T2S vise une introduction en Bourse record en juillet 2026

Depuis les deux introductions en Bourse de fin d’année 2025, qui ont redynamisé la Bourse de Casablanca, à l’image de celle de SGTM, ayant levé cinq milliards de dirhams, le marché marocain reste en suspens quant au prochain candidat à la cotation. «Les regards se tournent désormais vers T2S, dont l’IPO (Initial Public Offering) est prévue pour juillet 2026», indique le magazine hebdomadaire Challenge. Cette opération majeure sera accompagnée par la banque d’affaires du groupe CFG Bank, confirmant l’importance stratégique de ce jalon pour l’entreprise.

«L’opération reposera principalement sur la sortie de l’actionnaire majoritaire actuel, le fonds d’investissement panafricain Helios Investment Partners», écrit Challenge. Ce dernier avait pris le contrôle de T2S en 2021 en rachetant les parts des anciens associés du fondateur et actuel dirigeant, Abderraouf Sordo. Malgré cette cession, ce dernier restera au capital en tant qu’actionnaire de référence et continuera à diriger le développement du groupe, qui domine le secteur des dispositifs médicaux au Maroc.

T2S devance largement ses concurrents directs, notamment Vicenne, seul acteur déjà coté en Bourse dans ce secteur, ainsi que Promamec, un autre acteur important dont le tour de table inclut le fonds sud-africain Vantage Capital. Si le montant global de l’opération n’a pas encore été officiellement communiqué, les estimations, basées sur la taille de T2S et ses performances financières, avec un Excédent Brut d’Exploitation (EBE) dépassant les 350 millions de dirhams, laissent entrevoir une levée de fonds supérieure à 1,5 milliard de dirhams. «Ce chiffre représente près du double du montant levé par Cash Plus lors de son introduction en novembre 2025, une opération qui avait suscité un vif intérêt auprès des investisseurs», souligne Challenge.