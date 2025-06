Marché des capitaux: Vicenne signe la première introduction en bourse de l’année

L’introduction en bourse de Vicenne sera réalisée par voie d’augmentation du capital pour un montant de 500 millions de dirhams, à travers l’émission de 2,1 millions d’actions nouvelles, au prix unitaire de 236 dirhams.

Vicenne est l’un des principaux fournisseurs d’équipements, de solutions et services à forte composante technologique destinés aux professionnels de la santé au Maroc (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, laboratoires, ministère de la Santé, etc.).

Le groupe est également présent au Sénégal depuis 2018 et en Côte d’Ivoire depuis 2021.

Vicenne se distingue par un positionnement fort sur des segments à forte valeur ajoutée, en particulier:

• L’équipement lourd et semi-lourd: matériel de radiothérapie (accélérateurs), d’imagerie médicale (IRM, scanners, salles de cathétérisme, etc.), de blocs opératoires (respirateurs, moniteurs, etc.)

• Les dispositifs médicaux implantables: valves cardiaques, implants cochléaires, etc.; le diagnostic in vitro: équipements et réactifs destinés aux laboratoires, etc.

• La gestion des déchets issus d’activités de soins à risque infectieux (DASRI).

Le groupe a, par ailleurs, noué des partenariats long terme avec des fournisseurs internationaux de renommée mondiale. Elekta, Philips Medical Solutions, Mindray, Abbott et Beckman Coulter figurent notamment parmi les marques de référence dont certaines cartes sont distribuées exclusivement par le groupe au Maroc.