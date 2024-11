Bourse de Casablanca: feu vert pour l’introduction de CMGP Group, spécialiste de l’irrigation

L’introduction en bourse de CMGP Group sera réalisée par voie d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 300 millions de dirhams, et de cession au public d’actions de la société pour un montant de 800 millions de dirhams, souligne l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) dans un communiqué.

Acteur dans les secteurs de l’irrigation, de l’agrofourniture, des solutions solaires et de l’infrastructure de l’eau au Maroc et en Afrique de l’Ouest, CMGP Group se positionne notamment comme le «One Stop Shop» des agriculteurs avec un large portefeuille de produits.

Lire aussi : Bourse de Casablanca: après des années d’attente, lancement officiel du marché à terme

Fondé il y a 30 ans, le groupe se déploie aujourd’hui au Maroc et dans 4 pays du continent africain (Sénégal, Côte d’Ivoire, Mauritanie et Ghana) et ambitionne d’étendre sa présence en Afrique. Il compte aujourd’hui 6 unités industrielles (3 unités pour la production de rampes d’irrigation et de canalisations pour l’infrastructure de l’eau et 3 unités pour la production et le conditionnement d’engrais), 16 agences commerciales et 24 centres de distribution.

Un chiffre d’affaires de 2,1 milliards de dirhams en 2023

CMGP Group opère également dans la réalisation de projets clé en main -de la phase d’étude à l’installation et la mise en service-, notamment dans les domaines de l’irrigation, de l’énergie solaire et du traitement des eaux pour le secteur privé et de l’infrastructure hydro-agricole dans le cadre des marchés publics.

Après avoir enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,1 milliards de dirhams en 2023, CMGP Groupe prévoit de réaliser une croissance de 11% de son chiffre d’affaires pour atteindre 2,3 milliards de dirhams en 2024. L’introduction du groupe en bourse permettra de financer son développement et le déploiement de sa stratégie. La période de souscription est prévue du 02 décembre 2024 au 06 décembre 2024 inclus. Le prix de l’action est fixé à 200 dirhams.