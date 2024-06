Le groupe Akdital dévoile les ambitions de son augmentation de capital à la Bourse de Casablanca

Après l’obtention du visa de l’Autorité marocaine du marché de capitaux (AMMC) le 24 juin pour son augmentation de capital d’un montant d’un milliard de dirhams, le Top management du groupe Akdital a dévoilé les principaux objectifs de cette opération lors d’une conférence de presse organisée ce mardi 25 juin au siège de la Bourse de Casablanca.

Cette augmentation de capital permettra au leader privé de la santé au Maroc de développer son réseau d’établissements dans le Royaume, avec de nouvelles ouvertures à Essaouira, Tétouan, Meknès, Kénitra, Taroudant, Errachidia, Dakhla, Benguérir avant fin 2024. Des établissements qui rejoindront les deux ouverts à Khouribga et à Marrakech cette année.

De nouvelles structures seront également opérationnelles à Nador et Rabat au cours du premier trimestre 2025, ainsi qu’à Inezgane, Guelmim et Oujda durant le deuxième trimestre 2025. «Depuis notre entrée en bourse fin décembre 2022, nous avons ouvert huit nouveaux établissements (un établissement tous les deux mois), soit un total de vingt-cinq établissements à ce jour au Maroc, si on rajoute les ouvertures imminentes à Essaouira et à Tétouan», a déclaré Rochdi Talib, PDG du groupe Akdital.

Akdital prévoit aussi de déployer ses soins à Taza, Berkane, Khémisset, Kalaa Seraghna, Larache, Berrechid, Sefrou. «Cette augmentation de capital nous permettra de toucher des villes lointaines et dépourvues d’infrastructures sanitaires, notamment celle de Taza qui ne dispose pas de centre de cardiologie, pour apporter à leurs populations des soins d’extrême urgence et de longue durée», a-t-il précisé. Avant d’ajouter: «C’est une fierté et un honneur pour le groupe Akdital de se retrouver dans des villes lointaines et désertiques sur le plan médico-chirurgical pour servir nos concitoyens.»

51 établissements dotés d’une capacité totale de plus de 5.700 lits à l’horizon 2026

Au-delà de l’offre de soins, ces nouveaux établissements génèrent aussi des emplois puisque «chaque lit ouvert contribue à la création de deux à trois emplois directs, sans compter les médecins et les prestataires, et encourageront et rassureront les investisseurs et les touristes dans ces zones éloignées», a-t-il souligné.

D’après le PDG d’Akdital, le groupe, qui était présent dans six villes en 2022, sera actif dans 24 villes au premier semestre 2025, soit quatre fois plus d’implantations en trois ans. Sa capacité d’hébergement est ainsi passée de 600 lits en 2019 à 2.300 lits en 2023. Un nombre qui atteindra les 3.723 lits fin 2024, avant de s’établir à 4.455 lits dans 39 établissements (dans 11 des 12 régions du Maroc) d’ici juillet 2025. Ambition du groupe: disposer d’un réseau de 51 établissements dotés d’une capacité totale de plus de 5.700 lits répartis sur 31 villes à l’horizon 2026.

«L’objectif est d’atteindre, grâce aux futures ouvertures, un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dirhams et un résultat net d’un milliard de dirhams à l’horizon 2029», a annoncé Ilyass El Harti, directeur général adjoint du groupe Akdital. Durant sa présentation, il a indiqué que le chiffre d’affaires de l’entreprise passera de 770 millions de dirhams en 2023 à 3 milliards de dirhams en 2024.

Son résultat net, qui était de 50 millions en 2021, puis 200 millions en 2023, s’établira à 342 millions à la fin de cette année. Le montant des investissements a également atteint un pic de 1.640.000.000 de dirhams en 2024, «notamment grâce au renforcement des capitaux propres du groupe au cours des trois dernières années».

Outre l’ouverture de nouveaux établissements, cette augmentation de capital permettra à Akdital «d’optimiser sa structure financière» mais aussi de «permettre aux investisseurs institutionnels et au grand public d’accéder et/ou de renforcer leur position dans le capital de la société pour l’accompagner dans sa croissance future», d’après le groupe.