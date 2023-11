Dix établissements du Groupe Akdital certifiés «ISO 9001:2015»

Dans un communiqué publié ce jeudi 9 novembre, le Groupe Akdital, leader du secteur privé de la santé au Maroc, annonce la certification ISO 9001:2015 d’une dizaine de ses 21 établissements multidisciplinaires répartis sur différentes villes du royaume. Il s’agit en l’occurrence de la Clinique Jerrada Oasis, la Clinique Aïn Borja Casablanca, l’Hôpital privé Casablanca Aïn Sebaa, la Clinique Longchamps, l’Hôpital International Agadir, le Centre international d’oncologie Agadir, l’Hôpital privé de Tanger, le Centre international d’oncologie Boughaz de Tanger, l’Hôpital privé de Salé et le Centre d’oncologie privé de Salé.

En outre, le Groupe Akdital a obtenu le renouvellement de sa propre certification, accordée par Bureau Veritas après un audit qui a ressorti zéro non-conformité et zéro point faible, confirmant que le groupe et ses cliniques «respectent les normes de gestion de la qualité les plus strictes», poursuit le communiqué.

Lire aussi : Santé: comment Akdital veut révolutionner l’accès aux soins en adoptant la médecine 4.0

«Cette certification reconnaît également l’engagement du groupe à fournir des soins de santé de haute qualité à ses patients, en garantissant une prise en charge optimale tout au long des parcours patients et des processus de gestion dans ses établissements de santé», précise-t-il.

Dans son communiqué, le Groupe Akdital remercie l’ensemble de son personnel dévoué, ainsi que ses partenaires «qui ont tous contribué à cette réalisation significative» et indique qu’il «continuera à œuvrer pour améliorer constamment la qualité des soins de santé au Maroc et à offrir des services de classe mondiale à ses patients».