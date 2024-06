Santé: Akdital inaugure son nouvel hôpital international Ibn Nafis à Marrakech

Le groupe Akdital, représenté par son vice-président Jaouad Zakaria, a inauguré le 24 juin l’hôpital international Ibn Nafis de Marrakech. La cérémonie s’est déroulée en présence de Farid Chourak, wali de la région Marrakech-Safi.

Spécialisé en oncologie et doté d’une capacité de 100 lits, l’hôpital Ibn Nafis propose des traitements avancés en chimiothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie, radiothérapie et curiethérapie. En plus de ces traitements, l’hôpital dispose de pôles d’excellence en hématologie, greffe de moelle, chirurgie carcinologique, radiologie, médecine nucléaire, sénologie, endoscopie et biologie, entre autres.

L’ouverture de cet hôpital à Marrakech a permis la création de 194 emplois, dont 155 dans le domaine paramédical. L’établissement comprend un laboratoire d’analyses médicales et un centre de radiologie complet, équipé d’une lRM, d’un scanner, d’une radiographie standard, d’une échographie et d’une mammographie.

Ses installations comprennent 2 appareils de radiothérapie de dernière génération (Halcyon et EDGE), 41 fauteuils de chimiothérapie, 8 boxes de réanimation polyvalente et 6 blocs opératoires ultramodernes. Ces équipements de pointe permettent à l’équipe médicale qualifiée de fournir des soins de haute qualité, en accordant une attention particulière à la prise en charge complète et personnalisée des patients atteints de cancer.

«L’inauguration de cette structure sanitaire s’inscrit dans la dynamique nationale visant à mettre à niveau le secteur de la santé et à généraliser l’accès aux soins. Elle s’insère également dans la stratégie d’expansion du groupe, témoignant de son efficacité et de sa performance en tant que leader de la santé privée au Maroc dans le déploiement d’infrastructures hospitalières de haut niveau, répondant aux normes internationales les plus exigeantes», déclare Jaouad Zakaria.

«Un service d’urgence est disponible 24 heures/24 et 7 jours/7 pour répondre aux besoins urgents des patients, et l’hôpital dispose d’une équipe de médecins expérimentés et de personnel paramédical, prêts à intervenir rapidement pour fournir les meilleurs soins possibles», ajoute-t-il.

Quant à Ali Tahri, directeur médical à l’hôpital international Ibn Nafis, il a indiqué que cet établissement dispose de tous les moyens thérapeutiques à même de traiter le cancer et les maladies hématologiques grâce à des équipements de pointe, conçus pour optimiser les parcours des patients et accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge.

Il est à préciser que l’hôpital international Ibn Nafis prend en charge le patient dans sa globalité et non seulement la maladie. La médecine intégrative est une priorité dans ce centre avec des groupes de paroles, des séances de manucure-pédicure, des massages, du yoga et d’autres activités culinaires et artistiques, assurant ainsi une prise en charge globale des patients.

L’ouverture de l’hôpital Ibn Nafis à Marrakech s’inscrit dans le cadre d’une série de 11 lancements programmés pour cette année, suivie du développement des établissements de santé Akdital dans plusieurs villes, dont Essaouira, Tétouan, Errachidia, Benguerir, Dakhla, Taroudant, Kénitra, Meknès et Rabat.