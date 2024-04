Le groupe Akdital acquiert Da Vinci Xi, le premier robot chirurgical au Maroc

Les responsables du groupe Akdital et et les concepteurs du robot chirurgical Da Vinci Xi.

Dans un communiqué publié le mercredi 3 avril, le groupe Akdital indique que le Da Vinci Xi est la 4ème et dernière génération de robot conçue par Intuitive Surgical, la marque d’origine américaine leader mondial dans la chirurgie robotique, reconnue pour sa fiabilité et sa précision. Cette technologie robotique de pointe ouvre de nouvelles perspectives dans plusieurs domaines médico-chirurgicaux, notamment en chirurgie oncologique, et intéresse l’ensemble des spécialités, principalement l’urologie, la chirurgie digestive et bariatrique, la gynécologie, la chirurgie thoracique et l’ORL, souligne-t-il.

L’introduction du robot chirurgical Da Vinci au sein du groupe Akdital représente une avancée significative dans le domaine de la chirurgie assistée par robot au Maroc. En optant pour cette technologie de pointe, le groupe réaffirme son engagement envers l’excellence et son souci constant d’offrir les meilleurs soins à ses patients.

Le robot chirurgical Da Vinci Xi.

Grâce à des technologies uniques brevetés et près de 30 ans de recherche et de développement, le robot Da Vinci offre aux chirurgiens des outils avancés pour réaliser des interventions plus précises et moins invasives. Les chirurgiens du groupe Akdital possèdent l’expertise nécessaire pour maîtriser cet instrument révolutionnaire, grâce à leurs nombreuses années d’expérience à l’étranger et à leurs formations approfondies, et sont parfaitement habilités pour exploiter pleinement les fonctionnalités avancées du robot Da Vinci.

Avec plus de 14 millions de procédures réalisées à l’échelle internationale, le robot chirurgical Da Vinci est plébiscité par des millions de professionnels de la santé dans le monde entier pour ses résultats cliniques remarquables et son impact positif sur la récupération des patients. Son intégration au sein du groupe Akdital marque une étape importante dans l’histoire de la médecine au Maroc, et renforce la position de leader du Groupe dans le secteur privé de la santé au Maroc.

«Offrir à nos patients les technologies les plus avancées pour des résultats optimaux»

«En acquérant le robot chirurgical Da Vinci, nous franchissons une nouvelle frontière dans la prestation de soins de santé. C’est une étape révolutionnaire qui reflète notre engagement à offrir à nos patients les technologies les plus avancées pour des résultats optimaux» a déclaré Dr. Rochdi Talib, PDG du groupe Akdital.

«En tant que pionniers de l’innovation médicale au Maroc, nous sommes fiers d’annoncer l’acquisition du robot Da Vinci Xi, une première dans notre pays. Cette technologie révolutionnaire renforce notre engagement à offrir des soins de santé de classe mondiale à nos patients. Cette acquisition marque le début d’une nouvelle ère pour la chirurgie au Maroc, où la précision et la performance se combinent pour offrir des résultats exceptionnels. » a-t-il rajouté.

La Société Marocaine de Chirurgie Robotique, présidée par le Dr. Adil Ouzzane, chirurgien urologue, est fière d’annoncer son rôle clé dans l’introduction réussie du robot chirurgical Da Vinci au Maroc. «C’est une avancée majeure dans notre capacité à offrir des soins chirurgicaux de pointe au sein des établissements de santé du Groupe AKDITAL. Ce robot de dernière génération ouvre l’ère de la chirurgie robotique dans notre pays, nous permettant d’atteindre des niveaux de précision et de performance inégalés. Avec le Da Vinci Xi, nous sommes prêts à redéfinir les normes de la chirurgie et à offrir à nos patients des soins de la plus haute qualité», a déclaré de son côté le Dr. Adil Ouzzane.