Santé: le groupe Akdital inaugure son nouvel hôpital à Béni Mellal

Doté de 150 lits d’hospitalisation et une dizaine de blocs opératoires ultramodernes, l’Hôpital privé de Béni Mellal offre une variété de spécialités médicales et chirurgicales, garantissant des soins de qualité, des plus simples aux plus complexes. «C’est une avancée remarquable dans la région, surtout avec le service de réanimation néonatale, une première qui répond aux besoins cruciaux des prématurés locaux. Certains étaient auparavant transférés ailleurs pour être pris en charge», a déclaré Rochdi Talib, président du groupe Akdital lors de l’inauguration.

Conçu selon les normes d’hygiène sanitaire hospitalière internationale les plus strictes, l’Hôpital privé de Béni Mellal optimise le parcours patient avec des installations de pointe, y compris un service de maternité complet, une unité de soins intensifs et une unité de cardiologie interventionnelle. «Pour la première fois dans la région, nous avons la possibilité d’effectuer des chirurgies cardiaques à cœur ouvert, réduisant ainsi les listes d’attente pour ces interventions cruciales. L’hôpital d’Akdital à Béni Mellal met à disposition tous les moyens nécessaires pour assurer une prise en charge optimale de ses patients», a annoncé le PDG d’Akdital.

Il a rajouté: «Parmi les piliers majeurs de cet établissement, soulignons le centre d’oncologie et de cancérologie, équipé de bunkers pour la radiothérapie, et un service de chimiothérapie, offrant ainsi une prise en charge complète des patients atteints de cancer.»

Lire aussi : Akdital met en service un nouvel hôpital privé à Béni Mellal

L’accent sur l’optimisation du parcours patient se reflète dans un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7, un laboratoire d’analyses médicales et un centre de radiologie complet. La gestion centralisée et digitalisée des données médicales assure un accès instantané et sécurisé, renforçant l’efficacité des soins prodigués à l’Hôpital privé de Béni Mellal.

«Cet établissement marque la 22ème ouverture à l’échelle nationale, témoignant d’une expansion au-delà de l’axe Casablanca-Marrakech», a déclaré Rochdi Talib en renchérissant: «Notre objectif est de couvrir toutes les régions du Maroc, de Dakhla-Oued Dahab à Nador.»

Et de conclure: «Le groupe Akdital se prépare à ouvrir 15 nouvelles unités d’ici fin 2024, suivies de 5 autres dans l’année d’après, portant le total à 41 établissements d’ici 2025.»