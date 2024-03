Akdital: 2023, une année de succès reflet d’une stratégie d’expansion ambitieuse

Conformément à son plan de développement, et en ligne avec sa volonté d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité pour un plus grand nombre de Marocains, Akdital a élargi son réseau en inaugurant 5 nouveaux établissements en 2023, à savoir, la Clinique multidisciplinaire de Mohammedia, la Clinique du bien-être de Bouskoura, l’Hôpital international et le Centre international d’oncologie de Fès, ainsi que l’Hôpital privé de Béni Mellal. Grâce à ces ouvertures, le groupe a porté sa capacité litière à un total de 2.300 lits.

Dans le cadre de son engagement envers l’amélioration continue de la qualité des soins offerts à ses patients, Akdital a également entamé en 2023 le cycle d’accréditation Qmentum International auprès de l’organisme Accréditation Canada. Ce programme de 3 ans permettra au groupe de s’aligner avec les normes d’excellence et les meilleures pratiques internationales du secteur hospitalier.

Des indicateurs de performance en forte croissance

En 2023, Akdital a réalisé un chiffre d’affaires de 1,907 milliard de dirhams, en progression de 84% par rapport à l’année précédente. Cette bonne performance reflète à la fois la réussite de son plan de développement et la consolidation du positionnement de ses entités historiques. En effet, l’année dernière, Akdital a bénéficié de l’effet année pleine d’activité des établissements ouverts en 2022, ainsi que des ouvertures des nouveaux établissements en 2023.

En progression de 80% par rapport à l’année 2022, l’EBITDA s’est élevé à 511 millions de dirhams, grâce, d’une part, à la croissance du chiffre d’affaires et, d’autre part, aux efforts d’efficacité opérationnelle. Le résultat net consolidé s’est quant à lui établi à 198 millions de dirhams.

«Cette année a été remarquable pour Akdital, marquant une étape significative dans notre trajectoire de croissance grâce à une stratégie d’expansion ambitieuse et aux efforts inlassables de nos collaborateurs. Nous avons non seulement élargi notre réseau au niveau national en inaugurant cinq nouveaux établissements, mais nous avons également enregistré des performances exceptionnelles, avec un chiffre d’affaires en hausse de 84%. Animés par la volonté d’aller plus loin, nous prévoyons d’ouvrir plus de 15 établissements d’ici fin 2024, ciblant des villes ayant un besoin critique d’accès à des soins de santé de qualité», a déclaré Rochdi Talib.

Perspectives

En ligne avec sa stratégie de développement, Akdital prévoit de renforcer sa présence au Maroc en ouvrant en 2024 une quinzaine de nouveaux établissements pour porter son réseau à 36 établissements, créant ainsi 1.430 nouveaux lits et offrant des opportunités d’emploi direct à plus de 2.900 professionnels.

En ciblant stratégiquement des villes comme Errachidia, Dakhla, Khouribga et Taroudant, le groupe s’implante dans des régions présentant un besoin critique en soins de santé, renforçant ainsi son rôle en tant que partenaire clé dans l’amélioration de l’accès aux soins de qualité au Maroc.

Au titre de l’exercice 2023, le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale ordinaire la distribution d’un dividende de 6 dirhams par action.