Groupe Akdital: des indicateurs en forte croissance au premier trimestre

D’après Akdital, cette performance résulte de plusieurs facteurs: la contribution des établissements ouverts en 2023, notamment ceux de Fès (2), de Mohammedia, de Bouskoura et de Beni Mellal, et la forte croissance des établissements historiques confirmant la pertinence stratégique du groupe et les choix d’implantation.

Durant le premier trimestre, Akdital a également renforcé sa présence géographique au Maroc avec l’inauguration de la Clinique internationale de Khouribga en février 2024, augmentant sa capacité totale à 2.425 lits, contre 2.022 lits au premier trimestre 2023.

Ouverture de douze nouveaux établissements en 2024

Le groupe a aussi investi 184 millions de dirhams conformément à sa stratégie de développement. Ces fonds ont été alloués à l’équipement de la nouvelle clinique de Khouribga et de l’Hôpital privé de Béni Mellal inauguré en décembre 2023, ainsi qu’à l’amélioration des infrastructures d’établissements existants.

Son endettement net s’établit à 1,22 milliard de dirhams au premier trimestre 2024, en diminution de 22 millions de dirhams par rapport à la fin de l’exercice 2023 et en ligne avec la stratégie de développement et d’investissement du Groupe. Au cours du premier trimestre 2024, le périmètre de consolidation du groupe n’a enregistré aucun changement.

Dans le cadre de son programme d’expansion, Akdital prévoit l’ouverture de douze nouveaux établissements en 2024 (dont 2 sont déjà opérationnels à Khouribga et Marrakech) qui porteront la capacité litière totale du groupe à plus de 3.700 lits, contre 2.300 lits en 2023, soit une hausse de 61% (1.400 nouveaux lits.)

Le groupe prévoit également l’accélération de son développement au niveau national au-delà de 2024 avec des ouvertures qui cibleront les régions à forte demande en infrastructures de santé, avec pour ambition de soutenir le projet de généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et de contribuer davantage à l’amélioration de l’accès aux soins de santé de qualité pour les patients.