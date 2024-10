Brahim Benjelloun Touimi, nouveau président du conseil d’administration de la Bourse de Casablanca

Le conseil d’administration de la Bourse de Casablanca a entériné, le lundi 14 octobre 2024, la nomination de Brahim Benjelloun Touimi en tant que son nouveau président, pour une durée de deux ans, a indiqué la bourse dans un communiqué.

Il succède ainsi à Kamal Mokdad, qui a occupé cette fonction depuis le 18 juin 2020 et dont le mandat est arrivé à son terme, a indiqué la même source, précisant que Mokdad reste administrateur de la bourse de Casablanca, représentant la Banque Centrale Populaire (BCP).

Brahim Benjelloun Touimi dispose d’une vaste expérience dans le secteur financier, note le communiqué.

Docteur en monnaie, finance et banque de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, il est Administrateur directeur général délégué de Bank of Africa, administrateur des entités bancaires européennes du groupe, président de Conseil ou administrateur de différentes sociétés du groupe au Maroc opérant dans les activités de banques d’affaires, services financiers spécialisés, et administrateur de la compagnie d’assurances RMA et de sa holding, O Capital Group.

Il est, par ailleurs, administrateur de la fondation BMCE Bank pour la promotion de l’éducation et la préservation de l’environnement ainsi que de la fondation Othman Benjelloun.

Il siège également au conseil d’administration de Proparco, institution financière française de développement. Il est aussi administrateur de la Bourse de Casablanca.