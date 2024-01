Rabat: accord de partenariat entre la Bourse de Casablanca et l’Université Mohammed V

Farid El Bacha, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat-Agdal, et Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, lors de la signature de l'accord de partenariat entre les deux entités.

Signée par Tarik Senhaji, directeur général de la Bourse de Casablanca, et Farid El Bacha, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Rabat-Agdal et président par intérim de l’Université Mohammed V (UM5), la convention porte sur la création et l’inauguration d’une salle des marchés au sein de la faculté. L’initiative vise à «démystifier le marché boursier, à offrir un encadrement continu aux étudiants, et à les préparer aux défis du monde financier».

Plusieurs opportunités s’offrent aux étudiants à travers ce partenariat. Il s’agit de l’expérimentation du trading sur des actions réelles cotées à la bourse de Casablanca, de l’acquisition de compétences financières cruciales pour évoluer dans un environnement en constante évolution, et du développement de l’éducation financière et de la culture boursière, détaille un communiqué conjoint.

Le doyen de la FSJES de Rabat-Agdal s’est félicité de ce partenariat dont «l’esprit est de s’ouvrir vers la société, car le savoir a besoin d’ouverture». Et d’ajouter que «les cours sont nécessaires, mais pas suffisants, et pour préparer les compétences, il faut les former sur le terrain».

Pour sa part, Tarik Senhaji a estimé que la Bourse de Casablanca constitue «un baromètre économique» et, plus que cela, «elle doit aller au-delà pour devenir une place d’idées». Pour le patron de la place casablancaise, l’inauguration de la salle des marchés universitaire est «un apport fort pour les étudiants».

La cérémonie d’inauguration, qui a été marquée par l’organisation d’une table ronde sur le thème «La place des salles de marchés universitaires dans l’éducation financière», a vu la participation, outre des étudiants, de Nouaman Al Aissami, représentant de la Trésorerie générale, de Younes Sekkat, président de l’Association professionnelle des sociétés de bourses, de la professeure Sanae Solhi et de Abdelaziz Laroussi, vice-doyen de la FSJES de Rabat-Agdal.