Financement des startups: le ministère de la Transition numérique s’allie à la CDG et à CDG Invest

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour, avec le directeur général de la CDG Khalid Safir (à droite), et le directeur général de CDG Invest Yassine Haddaoui, lors de la signature de la convention-cadre entre les trois entités, ce mardi 26 décembre 2023 à Rabat.

Cette convention a été signée par la ministre Ghita Mezzour, le directeur général de la CDG Khalid Safir, et le directeur général de CDG Invest Yassine Haddaoui. Les trois partenaires souhaitent mettre en place plusieurs dispositifs pour accompagner les jeunes pousses durant leurs différentes étapes de leur cycle de vie d’entreprise pour favoriser leur croissance et leur développement, à travers la collaboration avec des incubateurs, accélérateurs et autres structures de financement.

(1) ترأست اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية إطار تهم تنظيم وتنفيذ عروض المواكبة والتمويل الخاصة بالشركات الناشئة، وذلك بحضور كل من السيد خالد سفير، المدير العام ل@GroupeCDG، والسيد ياسين حداوي، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار. ومن أهم اجراءات هذه الاتفاقية pic.twitter.com/6IIf4hlZSp — Ghita Mezzour - غيثة مزور (@MezzourGhita) December 26, 2023

Pour soutenir les levées de fonds des startups, cette convention prévoit la structuration de véhicules d’investissement, en partenariat avec d’autres acteurs du marché. «Une des nouveautés proposées par cette convention est la «bourse de vie». Il s’agit d’un soutien aux porteurs d’idées expérimentés pour se lancer dans l’entrepreneuriat, créer des startups, tout en bénéficiant d’une rémunération», précise-t-on.

Dans le cadre de ce partenariat, la CDG et la CDG Invest apporteront aussi l’assistance nécessaire à ces startups, en associant et intégrant les différents acteurs de l’écosystème tels que les investisseurs, accélérateurs et incubateurs.

«Cette convention-cadre représente ainsi une initiative majeure pour favoriser l’émergence d’un écosystème digital compétitif, à la fois sur le plan national et international», soulignent les trois entités, qui annoncent que des conventions spécifiques viendront compléter cette convention «pour décliner les différentes mesures proposées et intégrer des acteurs publics et privés à l’écosystème».