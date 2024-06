Essaouira: un «escroc des tribunaux» arrêté, il avait dépouillé sa victime de tous ses biens

Un escroc qui sévissait devant différents tribunaux de la région de Marrakech-Safi vient de tomber entre les mains de la police. Les services de la Police judiciaire d’Essaouira viennent d’interpeller cet individu, soupçonné d’avoir prétendu intercéder dans des affaires judiciaires, ce dont il se prévalait auprès de personnes qu’il approchait aux abords des tribunaux.

Al Ahdath Al Maghribia de ce samedi 15 au mardi 18 juin 2024 indique que cet individu se présentait comme étant à même de résoudre n’importe quel problème judiciaire.

Il a été arrêté suite à une plainte qui avait été déposée à son encontre à Essaouira par une femme âgée de 26 ans, qui l’accuse de l’avoir dépouillée d’importantes sommes et de bijoux personnels.

L’individu aurait prétendu à cette femme qu’il pouvait intervenir auprès du juge en charge de son affaire, afin de lui permettre de recouvrer ses droits dans une affaire d’héritage auquel elle prétendait. Selon le quotidien, le père de cette femme venait de décéder, laissant plusieurs biens immobiliers. N’ayant pu accéder à cet héritage, cette femme a décidé de s’en remettre à la justice.

Au lieu de laisser faire le cours de la procédure, elle a suivi les conseils d’un de ses proches qui lui a proposé d’entrer en contact avec une personne de ses connaissances, qui faisait, lui avait-il affirmé, office d’intermédiaire dans les tribunaux, et qui pouvait résoudre tout type de problèmes judiciaires.

Selon le récit qu’en fait Al Ahdath Al Maghribia, cet individu qu’elle a par la suite rencontré, n’a eu aucun mal à la convaincre, dès leur premier rendez-vous.

L’escroc lui a fait miroiter différentes solutions opportunément adaptée à son affaire, et a tout mis en œuvre pour l’appâter, afin de la faire tomber dans son piège.

Il lui a même demandé d’apporter, à une rencontre qu’ils ont eue ultérieurement, toute une liste de documents, dont il avait prétendu qu’il allait les présenter à un «ami avocat».

Bien entendu, il lui avait réclamé de l’argent en échange de ses services: 30.000 dirhams, dont il avait prétendu qu’il s’agissait là d’«arrhes» qu’elle allait lui verser, pour qu’il fasse appel aux services de cet avocat.

Lorsqu’il a pu mettre la main sur cette somme, l’escroc s’est volatilisé pendant une quinzaine de jours, puis a de nouveau repris contact avec sa victime, lui réclamant cette fois-ci une somme supplémentaire de 10.000 dirhams, qui serait, a-t-il assuré, reversée à un fonctionnaire travaillant au tribunal d’Essaouira où son affaire judiciaire suivait son cours, et qui permettrait, avait-il prétendu, d’accélérer la procédure.

Quinze jours plus tard, même scénario: cette fois, l’individu avait contacté la jeune femme pour lui annoncer une date, en fait mensongère, lors de laquelle se tiendrait la première audience de son affaire.

L’escroc avait aussi expliqué à sa victime que si elle voulait que son affaire soit jugée dès la première audience, il lui faudrait encore débourser une somme supplémentaire de 20.000 dirhams.

Sauf que désormais, cette femme, qui ne disposait plus d’argent, n’avait plus en sa possession que quelques bijoux en or, qu’elle avait bien tenté de revendre, mais qui ne lui avaient pas permis d’obtenir la somme exigée.

L’escroc, auquel elle avait fait part de son intention de se séparer de ses bijoux, lui avait proposé de tenter lui-même de les revendre à, avait-il prétendu, des «connaissances», en contrepartie de la somme de 20.000 dirhams qu’il lui avait exigée.

Plus d’un mois plus tard, après avoir définitivement perdu contact avec cet homme qui l’avait littéralement plumée, cette femme s’est rendue chez le proche qui le lui avait présenté.

Ensemble, ils sont parvenus à repérer le domicile de cet escroc, où ils se sont rendus. Sur les lieux, après avoir conversé avec des membres de sa famille, ils ont vite compris qu’elle était tombée dans le piège d’un arnaqueur.