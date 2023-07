En trois ans, plus de 600 startups accompagnées par StartGate

S’étalant sur une superficie de 3.000 m², le campus StartGate, inauguré en mars 2020, propose un espace de coworking aux standards internationaux, qui facilite non seulement l’organisation d’événements de networking, de workshops et de sessions de pitch, mais offre également un environnement stimulant et propice à la créativité des entrepreneurs.

Depuis son ouverture, StartGate s’est attaché à construire un écosystème durable. Grâce à divers programmes d’accompagnement, les startups bénéficient d’un soutien sur mesure tout au long de leur parcours, leur permettant de se connecter à des partenaires potentiels, des investisseurs et des mentors.

La force de StartGate réside en grande partie dans la dynamique de sa communauté fortement engagée. Les startups se retrouvent autour d’une culture de collaboration, de partage et de soutien. «Nous avons réussi à créer une communauté très engagée», assure Sarrah Cherif D’Ouezzan, Head of StartGate UM6P. Des événements, ateliers, hackathons et autres activités sont régulièrement organisés pour renforcer les liens entre les membres de cette communauté.

Au cours de ses trois premières années d’existence, StartGate a réussi à développer des partenariats stratégiques avec des institutions étatiques, de grandes entreprises et des organisations internationales. «Ces alliances ont ouvert aux startups l’accès à des ressources, des financements et des opportunités au sein de l’écosystème», poursuit Sarrah Cherif D’Ouezzan.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes: en trois ans, StartGate a accompagné plus de 624 porteurs de projets et startups, a hébergé plus de 10 programmes et a touché plus de 20 secteurs d’activité dans plus de 15 pays africains.

Un large réseau de partenaires

En partenariat avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, StartGate a également lancé un programme d’incubation dédié aux projets entrepreneuriaux s’intéressant aux changements climatiques et promouvant le développement durable. Ismail Farjia, Junior Executive Manager à la Fondation, note l’importance de cette initiative qui permet aux jeunes entrepreneurs africains de développer leurs projets à une échelle qui dépasse les frontières de leurs pays.

En s’appuyant sur l’expertise acquise au fil des ans, StartGate ne se limite plus à l’hébergement de programmes préconçus. Aujourd’hui, le campus collabore étroitement avec un large réseau de partenaires pour concevoir et mettre en place des programmes d’accompagnement sur mesure, destinés aux startups et répondant aux besoins et aux défis de chaque secteur d’activité.