Les étudiants de l’UM6P remportent la deuxième édition du business game «Attijari Startup Game»

Après le succès de la première édition du business Game «Attijari Startup Game», le groupe Attijariwafa bank a lancé une nouvelle édition du jeu de simulation d’entreprise, qui s’est déroulée du 3 au le 7 avril derniers.

Organisée en partenariat avec l’agence spécialisée The Game Changer Company, cette édition avait pour objectif de promouvoir la gamification en tant que nouveau format pédagogique d’apprentissage, adapté à une nouvelle génération d’étudiants adeptes du numérique et fortement imprégnés de l’univers digital, indique le groupe bancaire dans un communiqué.

Les étudiants de l’UM6P ont remporté la deuxième édition du Business game "Attijari Startup Game", organisée du 3 au 7 avril 2023.

Ayant réuni une dizaine d’écoles et universités marocaines et africaines (ENCG Casablanca, ENCG El Jadida, INSAT Tunisie, Sup‘ Management Tchad, ENASTIC Tchad, Université Mohammed VI Polytechnique UM6P, AMGE, BEM Abidjan, ISM Sénégal et AIAC Casablanca), la compétition «Attijari Startup Game» a permis aux étudiants de mettre en œuvre, de manière concrète, des mécanismes financiers et à faire des choix stratégiques à travers une immersion dans le monde de l’entreprise.

Cette nouvelle version du Business Game autour de l’entrepreneuriat a ainsi permis de créer une réelle dynamique, fondée sur l’esprit d’équipe, la création de synergies, l’esprit de partage et l’acquisition de compétences par la pratique à travers une démarche ludique.

Lire aussi : Accompagnement entrepreneurial: un nouveau partenariat entre Attijariwafa bank et Injaz Al-Maghrib

À l’issue de cette compétition, les étudiants de l’UM6P se sont hissés au sommet du podium, devançant l’équipe de l’INSAT Tunisie, tandis que la troisième place a été occupée par l’AIAC.

À travers l’organisation de «Attijari Startup Game», le groupe Attijariwafa bank réaffirme son ambition de contribuer activement au renforcement des capacités des talents africains et de renforcer sa collaboration avec ses partenaires académiques à l’échelle continentale. Cette initiative s’inscrit également dans la dynamique portée par le Groupe, qui a pour objectif d’accompagner les startups et de les faire émerger, conclut le communiqué du groupe bancaire.