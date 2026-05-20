Casablanca: arrestation d’un récidiviste pour vol de taxi et agressions visant des femmes à Casablanca

Les éléments de la police judiciaire de la circonscription de Hay Hassani à Casablanca ont réussi à appréhender un individu déjà connu des services de police, impliqué dans une série de vols à main armée, dont celui d’un taxi sous la menace d’une arme blanche. Ce dernier aurait utilisé le véhicule pour commettre des vols à l’encontre de deux femmes dans la ville blanche. L’affaire, qui a mobilisé l’ensemble des services de sécurité de la préfecture de police de Casablanca, s’est conclue par l’interpellation de l’individu en question, ce week-end, dans la banlieue casablancaise, indique le quotidien Al Akhbar dans son édition du jeudi 21 mai.

Les éléments de la police judiciaire de Hay Hassani ont ainsi déféré, lundi soir, un homme de 27 ans, déjà multirécidiviste dans des affaires de vol, devant le parquet compétent. Ce dernier est soupçonné d’être impliqué dans des faits de vols qualifiés, écrit Al Akhbar. Les investigations ont révélé que le suspect aurait attiré un chauffeur de taxi, l’aurait menacé avec une arme blanche pour lui voler son véhicule, avant de s’en servir pour agresser deux femmes et leur voler leurs téléphones portables. Les recherches et les enquêtes de terrain menées ont permis d’identifier le suspect. Des informations précises, fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont conduit à son interpellation dans la région de Bouskoura, alors qu’il se trouvait en possession du taxi volé.

L’individu a été placé en garde à vue sous la responsabilité du parquet compétent, afin de faire la lumière sur toutes les circonstances et les antécédents de cette affaire, avant d’être déféré devant la justice le lundi 18 mai dernier pour y être jugé. Cette arrestation intervient dans un contexte marqué par une autre affaire criminelle qui a ému l’ensemble des Marocains. Il s’agit du meurtre d’un chauffeur de taxi septuagénaire, victime d’un vol suivi de son assassinat. Les forces de l’ordre, en collaboration avec les services de la Direction de la surveillance du territoire (DST), avaient réussi à résoudre cette affaire macabre, survenue le mois dernier. Deux chauffeurs de taxi, collègues de la victime, avaient été interpellés. Ces derniers avaient tendu une embuscade à leur victime tôt au matin, l’avaient volée puis tuée, avant de jeter son cadavre dans une zone déserte, près du quartier de Sidi Bernoussi.