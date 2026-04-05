Société

Casablanca: le suspect de l’agression au couteau à Sidi Maârouf arrêté à Mechra Bel Ksiri

Une arrestation de la DGSN. (Photo d'illustration)

Une jeune femme a été grièvement blessée lors d’une violente agression au couteau survenue vendredi 3 avril dans une résidence au quartier Sidi Maârouf à Casablanca. L’auteur présumé, recherché pour tentative de meurtre, a été interpellé samedi soir à Mechra Bel Ksiri par les services de police, à l’issue d’une enquête menée avec la DGST.

Par La Rédaction
Le 05/04/2026 à 11h41

Une agression a secoué le quartier Sidi Maârouf à Casablanca vendredi 3 avril, lorsqu’une jeune femme a été attaquée à l’arme blanche, avant que le suspect ne soit localisé et arrêté le lendemain hors de Casablanca.

Selon des sources locales, l’agresseur aurait tenté de porter un coup fatal à la victime, lui infligeant de graves blessures, notamment au niveau du cou. La scène, particulièrement choquante, s’est déroulée dans une résidence, sous les yeux de témoins qui ont immédiatement alerté les secours.

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Rapidement dépêchés sur place, les éléments de la police et les services de secours ont pris en charge la victime, retrouvée dans un état critique après avoir perdu une quantité importante de sang. Elle a été évacuée en urgence vers un établissement hospitalier, où elle a reçu les soins nécessaires pour tenter de stabiliser son état.

Les investigations, menées en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), ont permis de remonter jusqu’au suspect. Celui-ci a finalement été interpellé samedi soir à Mechra Bel Ksiri dans la région de Rabat-Salé par les éléments de la police judiciaire locale, en coordination avec leurs homologues de Casablanca.

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Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête supervisée par le parquet compétent. Les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes de cette tentative de meurtre et faire toute la lumière sur les motivations de cet acte criminel qui a suscité une grande inquiétude parmi les habitants du quartier.

Par La Rédaction
Le 05/04/2026 à 11h41
#Société#Casablanca#Agression#Arrestation#DGSN#autorités locales

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