Casablanca: un conflit familial vire au drame

Une scène de crime.. DR

Revue de presseUn homme a mortellement poignardé son neveu alors qu’il tentait de s’interposer dans un conflit entre ce dernier et un autre jeune, dans le quartier Moulay Rachid à Casablanca. Sous l’effet de la colère, il a asséné un coup de couteau fatal à son propre parent. Les détails de cet horrible fait divers dans cette revue tirée du quotidien Assabah.

Le quartier Moulay Rachid, à Casablanca, a été le théâtre d’un meurtre choquant. Un homme a mortellement poignardé son neveu, le laissant gisant au sol dans une mare de sang.

Selon le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 16 et 17 août, l’oncle, qui est aujourd’hui accusé de meurtre, était initialement intervenu pour calmer une dispute entre son neveu et un autre jeune du quartier. Les deux adolescents se querellaient malgré les tentatives des voisins pour les séparer. L’oncle voulait éviter que le conflit ne s’envenime.

Mais, apparemment, explique le quotidien, la situation a dégénéré. La situation a dégénéré et l’oncle et son neveu ont fini par s’insulter. Fou de rage, l’oncle a alors asséné un coup de couteau fatal à son neveu.

Réalisant immédiatement la gravité de son acte, l’oncle a pris la fuite. Les voisins ont tenté de secourir la victime qui gisait au sol dans une mare de sang et l’ont transportée aux urgences. Malgré les efforts des médecins, la victime est décédée à l’hôpital.

Alertés, les services de la police judiciaire se sont rendus sur place et ont lancé une vaste opération de recherche dans le quartier. L’oncle, encore sous le choc, a été arrêté mercredi dernier. Il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet.

#Meurtre#Casablanca#Homicide#Arme blanche

