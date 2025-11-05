Société

Berrechid: un élève meurt sous les coups d’un camarade dans un bus scolaire

Revue de presseLa sérénité de la région de Lakhyaata, près de Berrechid, a été tragiquement rompue par la mort d’un élève, victime d’une violente agression perpétrée par un de ses camarades de classe. Ce fait divers, qui soulève de graves questions sur la violence en milieu scolaire et la responsabilité des accompagnateurs, a provoqué une vive émotion et mobilisé les autorités. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Le calme de la région de Lakhyaata, à Berrechid, a été violemment troublé par un crime d’une particulière brutalité, qui a coûté la vie à un élève mineur. Les faits, rapportés par le quotidien Assabah dans son édition de ce jeudi 6 novembre, impliquent le camarade de la victime, appuyé par un groupe de ses partisans.

Selon une source proche de l’enquête, l’affaire trouve son origine dans une altercation au sein de l’établissement scolaire, avant de dégénérer en une confrontation extrêmement violente à l’intérieur du bus de transport scolaire.

L’agression, qui s’est déroulée sous les yeux de l’assistant du chauffeur, a été d’une sauvagerie inouïe: le jeune mis en cause aurait roué de coups son camarade, le frappant mortellement à la tête et au corps. La source précise que l’agresseur, mineur, n’aurait pas eu l’intention de donner la mort, mais cherchait à impressionner la victime par une démonstration de force, avant de constater, impuissant, l’issue fatale de son passage à l’acte.

Malgré son transfert d’urgence à l’hôpital, l’adolescent n’a pas survécu à ses blessures. La famille du défunt a de lourds griefs contre le personnel du bus scolaire, leur reprochant de ne pas être intervenus pour protéger leur enfant. Ils estiment que les responsables auraient dû, en interdisant à l’agresseur de descendre à son arrêt, empêcher le drame, d’autant que la détermination du suspect et de ses acolytes à poursuivre la victime était manifeste.

Sur instruction du procureur général du Roi près la Cour d’appel de Settat, les autorités locales et la gendarmerie royale se sont immédiatement rendues sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Le corps de la victime a été transféré à la morgue en vue d’une autopsie, tandis que le principal suspect a été interpellé et placé en garde à vue pour être interrogé sur les faits qui lui sont reprochés, relaie Assabah.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous l’égide du parquet afin d’élucider les circonstances exactes de cette tragédie et de déterminer les motivations profondes ayant poussé cet élève à un tel acte. Les investigations s’attacheront également à identifier l’ensemble des individus ayant pris part à l’agression, afin d’établir précisément le degré de responsabilité de chacun. Le prévenu devrait être déféré devant le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Settat.

