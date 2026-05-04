Fès: le juge d’instruction ouvre les auditions préparatoires dans l’affaire de l’effondrement de deux immeubles

Le juge d’instruction près la Cour d’appel de Fès procède, ce mardi 5 mai, aux premières auditions d’une enquête approfondie impliquant plusieurs individus soupçonnés d’être liés à l’effondrement de deux immeubles survenu le 9 décembre 2025 dans le quartier Al Mouakbal à Fès. Ce drame a causé la mort de 22 personnes et fait de nombreux blessés, rappelle Al Ahdath Al Maghribia de ce mardi 5 mai. Huit prévenus sont déférés sous le régime de la détention provisoire, et treize autres placés en liberté. Parmi eux, figurent le président de l’arrondissement de Zouagha, affilié à l’Istiqlal, son premier vice-président (RNI) chargé de l’urbanisme, et son deuxième vice-président (PAM), ainsi qu’un fonctionnaire.

Le procureur général du Roi près la Cour d’appel de Fès avait annoncé, dans un communiqué, que les investigations menées par le parquet -fondées sur les constatations de terrain et des rapports d’expertise minutieux- ont révélé que les deux immeubles faisaient l’objet de graves infractions. Il s’agit notamment de la construction anarchique d’étages supplémentaires sans obtention des autorisations légales requises, ainsi que de l’utilisation de matériaux non conformes aux normes techniques. Le communiqué précise que les enquêtes ont également mis en lumière l’existence de pratiques illégales liées à la cession du droit de surélévation (droit d’air), la rédaction de contrats de vente en dehors du cadre légal et des règlements en vigueur, ainsi que la délivrance de permis d’habiter sans respect des lois et règlements applicables.

Sur la base de ces éléments, le procureur général du Roi a indiqué qu’une requête a été présentée au juge d’instruction afin de procéder à une audition préparatoire des 21 personnes mises en cause. Celles-ci sont poursuivies pour homicide et blessures involontaires, corruption, disposition illégale de biens non cessibles, et délivrance de documents administratifs irréguliers, note Al Ahdath Al Maghribia. Le magistrat a enfin souligné que le parquet continuera d’assurer un suivi rigoureux de cette affaire afin de garantir une application saine de la loi et le rétablissement de la justice, tout en s’engageant à informer l’opinion publique de toute évolution significative du dossier.