Société

Tanger: un blessé par balles lève le voile sur un règlement de comptes entre barons de la drogue

Hôpital Mohammed VI de Tanger.. DR

Revue de presseUn homme, grièvement blessé par balles lors d’une fusillade survenue jeudi dans la commune d’Al Qalla, près de Ksar El-Kébir, est hospitalisé sous haute surveillance à Tanger. Les investigations policières ont révélé qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche dans une affaire de trafic de drogue, éclairant d’un jour nouveau cette violente affaire qui suscite l’ouverture d’une enquête judiciaire. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Ahdath Al Maghribia.

Par Hassan Benadad
Le 14/12/2025 à 18h49

Un homme, atteint d’une balle de fusil, a été admis le jeudi 11 décembre dernier à l’hôpital public de Tanger, où il est placé sous haute surveillance médicale et policière. Il a été établi que l’individu était activement recherché dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants.

Les faits remontent au même jour dans la commune rurale d’Al Qalla, aux environs de Ksar El-Kébir, dans la province de Larache. Les habitants ont été alarmés par des échanges de coups de feu, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition de ce lundi 15 décembre. En sortant de leur domicile, certains ont découvert un résident de la région, blessé par balles à la jambe.

Ses proches l’ont alors conduit discrètement, et avec célérité, vers une clinique privée de Ksar El-Kébir pour y recevoir les premiers soins. Alertés, les services de police se sont rendus sur place. En consultant le fichier informatique policier à l’aide de la carte d’identité nationale du blessé, ils ont découvert qu’il faisait l’objet d’un avis de recherche lié à une affaire de trafic de drogue. Compte tenu de la gravité de sa blessure, nécessitant une intervention chirurgicale, l’individu a été transféré sous escorte policière renforcée vers un établissement hospitalier de Tanger.

Des sources proches du dossier n’excluent pas que ces tirs soient liés à un règlement de comptes entre des réseaux de trafic de stupéfiants opérant dans la région. Elles soulignent l’impérative nécessité de démanteler ces organisations criminelles, qui transforment certaines zones rurales de la province en dépôts de drogue et en théâtres de violences.

Le parquet compétent a ordonné l’ouverture d’une enquête urgente afin d’élucider les circonstances exactes de cette affaire et d’identifier le (ou les) auteur(s) de la fusillade, note Al Ahdath Al Maghribia. Il est probable que les éléments de la gendarmerie royale aient déjà engagé leurs investigations et tentent d’auditionner la victime, sous réserve que son état de santé le permette, pour reconstituer les connexions de ce dossier et les détails des événements.

#Drogue#Tanger#criminalité

