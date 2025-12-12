Société

Trafic de drogue: traqué par la justice suédoise, un ressortissant albanais interpellé à Asilah

Une personne arrêtée. (Image d'illustration). Dessin Mohamed ELKHO-Le360

Un ressortissant albanais, recherché par la Suède et visé par une notice rouge d’Interpol pour trafic de stupéfiants, a été interpellé à Asilah.

Par La Rédaction
Le 12/12/2025 à 16h35

Les éléments de la police d’Asilah ont procédé, hier jeudi 11 décembre, à l’interpellation d’un ressortissant albanais âgé de 41 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires suédoises.

Le pointage du suspect dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il était recherché au niveau international en vertu d’une notice rouge émise par le Bureau central national de Stockholm, pour soupçon d’implication dans une affaire liée au trafic de stupéfiants.

Lire aussi : Aéroport Mohammed V: interpellation d’un Français d’origine turque recherché par Interpol

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent, tandis que le Bureau central national d’Interpol Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en Suède.

L’arrestation du suspect s’inscrit dans le cadre des relations de coopération internationale en matière de sécurité, ainsi que des efforts déployés par les services de sécurité marocains pour traquer les personnes recherchées au niveau international pour des affaires de criminalité transnationale.

#Trafic de drogue#Asilah#interpol

