Recherché par Interpol, un Russe arrêté à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Un ressortissant russe âgé de 34 ans a été arrêté, ce samedi 25 octobre, par les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Il a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Mauritanie. Le pointage du mis en cause dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il est recherché au niveau international, à la demande du Bureau central national de Moscou, pour exécuter une peine d’emprisonnement prononcée par la justice russe, en raison de son implication présumée dans l’adhésion à une organisation terroriste.

Le suspect a été soumis à la procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue en Russie.