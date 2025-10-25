Société

Recherché par Interpol, un Russe arrêté à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Photo d'illustration.

Photo d'illustration. . DR

Les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont arrêté, ce samedi 25 octobre, un ressortissant russe âgé de 34 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires de la Fédération de Russie.

Un ressortissant russe âgé de 34 ans a été arrêté, ce samedi 25 octobre, par les éléments de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca.

Il a été interpellé dès son arrivée à bord d’un vol en provenance de la Mauritanie. Le pointage du mis en cause dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il est recherché au niveau international, à la demande du Bureau central national de Moscou, pour exécuter une peine d’emprisonnement prononcée par la justice russe, en raison de son implication présumée dans l’adhésion à une organisation terroriste.

Le suspect a été soumis à la procédure d’extradition sur instruction du parquet compétent, alors que le Bureau central national Interpol-Rabat, relevant de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a été chargé de notifier cette interpellation à son homologue en Russie.

