Société

Marrakech: arrestation d’un Franco-Algérien recherché par Interpol pour tentative de meurtre

Une personne menottée. Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Un ressortissant français d’origine algérienne, âgé de 23 ans et recherché par les autorités judiciaires françaises pour tentative de meurtre en bande organisée, a été interpellé lundi à Marrakech.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 19h36

Les éléments de la police de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, sont parvenus, dans l’après-midi de ce lundi 17 novembre, à interpeller un ressortissant français d’origine algérienne âgé de 23 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

Le pointage du mis en cause dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il est recherché au niveau international à la demande du Bureau central national de Paris, pour implication présumée dans une affaire de tentative de meurtre commise dans le cadre d’un réseau criminel.

Lire aussi : La zone de sûreté de l’aéroport Rabat-Salé entre en service

L’opération d’interpellation et de fouille menée dans cette affaire a également permis de saisir en possession du suspect deux morceaux de résine de cannabis, ainsi qu’une somme d’argent en monnaie algérienne.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de l’arrestation.

Par La Rédaction
Le 17/11/2025 à 19h36
#dgsn#interpol#marrakech#Arrestation

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Recherché par Interpol, un Russe arrêté à l’aéroport Mohammed V de Casablanca

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tanger: arrestation d’un Franco-Algérien recherché par Interpol

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Marrakech: interpellation d’un Français recherché par Interpol

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Aéroport Mohammed V: interpellation d’un Français d’origine turque recherché par Interpol

Articles les plus lus

1
Démolition du «Kremlin» de Bouskoura: un tournant dans la lutte contre les dérives urbanistiques
2
Infidélité
3
L’axe Paris-Alger bientôt déverrouillé?
4
Carburants: le Conseil de la concurrence alerte sur la hausse du prix du gazole et l’érosion des recettes fiscales
5
Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain
6
Réfractaires à l’ordre
7
Sahara, Sebta et Melilia: le Parti populaire espagnol en guerre contre le réel
8
Territoires marocains spoliés par l’Algérie: Oran, Tlemcen, Mascara (Hommage à Boualem Sansal)
Revues de presse

Voir plus