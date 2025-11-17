Marrakech: arrestation d’un Franco-Algérien recherché par Interpol pour tentative de meurtre

Les éléments de la police de Marrakech, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, sont parvenus, dans l’après-midi de ce lundi 17 novembre, à interpeller un ressortissant français d’origine algérienne âgé de 23 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par les autorités judiciaires françaises.

Le pointage du mis en cause dans la base de données d’Interpol a révélé qu’il est recherché au niveau international à la demande du Bureau central national de Paris, pour implication présumée dans une affaire de tentative de meurtre commise dans le cadre d’un réseau criminel.

L’opération d’interpellation et de fouille menée dans cette affaire a également permis de saisir en possession du suspect deux morceaux de résine de cannabis, ainsi qu’une somme d’argent en monnaie algérienne.

Le mis en cause a été placé en garde à vue dans le cadre de la procédure d’extradition, conformément aux instructions du parquet compétent, tandis que le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a été chargé d’informer son homologue en France de l’arrestation.