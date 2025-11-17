La zone de sûreté de l’aéroport Rabat-Salé entre en service

La zone de sûreté de l’aéroport Rabat-Salé est entrée en service, lundi, suite à la décision de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) de développer la structure organisationnelle de l’aéroport, en passant d’un commissariat spécial à une zone de sûreté, dans le cadre de l’accompagnement sécuritaire du processus d’extension que connaît cette infrastructure aéroportuaire.

Cette opération qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie sécuritaire mise en place par la DGSN et qui vise à améliorer la qualité des services offerts aux citoyens, a pour objectif d’accompagner l’évolution du trafic aérien à cet aéroport, en s’appuyant sur une politique sécuritaire intégrée, en phase avec la demande croissante enregistrée ces dernières années au niveau de ce point de passage frontalier.

Dans une allocution de circonstance, le préfet de police de Rabat-Salé-Témara-Khémisset, Mustapha Moufid, a indiqué que cette amélioration répond à différentes considérations, notamment la hausse du nombre de vols enregistrés au cours des dernières années.

Cette opération, a-t-il ajouté, vise à répondre aux différents évènements et échéances nationaux et internationaux à venir, notant que cette zone de sûreté a été dotée d’un ensemble d’équipements techniques et logistiques modernes, en plus de ressources humaines et de compétences qualifiées.

De son côté, le chef de la zone de sûreté de l’aéroport Rabat–Salé, Adil Bourassi, a souligné, dans une déclaration à la presse, que la DGSN a adopté une série de mesures structurelles et organisationnelles visant à améliorer la performance et l’efficacité des services de sécurité dans cette infrastructure stratégique.

Ces mesures permettront à la zone de sûreté d’accompagner l’augmentation continue du nombre de vols et de suivre efficacement cette évolution à même de garantir la qualité des services sécuritaires fournis.

Pour sa part, le commissaire principal, chef du service administratif préfectoral, Hassan El Zayat, a fait savoir que cette amélioration vise à instaurer une dynamique interactive et participative fondée sur l’utilisation de technologies modernes et de l’Intelligence artificielle, le contrôle et l’organisation du transit vers et depuis le territoire national via ce poste frontalier.

Conformément à ce changement et à cette nouvelle structure organisationnelle, les différentes unités relevant de la zone de sûreté Rabat-Salé ont été renforcées par des équipes spécialisées, notamment la police judiciaire, les renseignements généraux, l’unité cynotechnique et la brigade urbaine, assurant ainsi une meilleure efficacité et une capacité à suivre l’augmentation du nombre de dessertes aériennes.