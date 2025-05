Grands événements: la DGSN champion toutes catégories

Depuis sa nomination à la tête de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi a imprimé une dynamique novatrice à l’institution, plaçant la modernisation et la formation au cœur d’un projet destiné à forger une nouvelle génération de professionnels de la sécurité.

Au-delà de la gestion opérationnelle, il aspire à élaborer une stratégie globale, alliant intelligence tactique et sophistication technologique, pour répondre aux multiples missions de la police: application de la loi, service public, protection des citoyens et prévention des risques.

Pour Hammouchi, cette refonte exige une synergie entre savoir-faire humain et avancées technologiques, rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du vendredi16 mai. Sans compétences adaptées aux mutations scientifiques et sociétales, et sans outils performants, les missions sécuritaires – notamment préventives – ne sauraient être menées avec efficacité.

Les progrès tangibles des enquêtes criminelles, nourris par des méthodes techniques et scientifiques de pointe, attestent de cette approche. La police technique et scientifique, dotée de laboratoires spécialisés et de moyens dédiés, incarne cette évolution. La DGSN prévoit d’ailleurs de déployer des unités régionales de police scientifique dans plusieurs villes et des laboratoires d’analyse d’empreintes numériques dans six wilayas de sûreté.

Parallèlement, l’institution embrasse la révolution numérique en intégrant l’intelligence artificielle dans ses services publics et en déployant des systèmes de «villes sécuritaires intelligentes». Cette ouverture s’étend à la coopération internationale, illustrée par un partenariat inédit entre le laboratoire national de police scientifique et le prestigieux Lawrence Livermore Laboratory américain.

L’accent sur l’élément humain reste néanmoins primordial. Chaque année, des milliers d’agents suivent des formations pluridisciplinaires – scientifiques, techniques, juridiques, communicationnelles ou opérationnelles. Elles sont dispensées au sein d’instituts nationaux ou à l’étranger, grâce à des accords avec des pays partenaires. Ces programmes concernent toutes les unités, y compris les services administratifs et la police judiciaire, pivot de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme.

La vision de Hammouchi englobe également l’excellence académique, relaie AlAhdath Al Maghribia. Membre éminent de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, il promeut une formation approfondie, considérant que la performance sécuritaire repose autant sur l’expertise théorique que sur les équipements.

Pour saluer son engagement, Abdellatif Hammouchi s’est vu décerner la Médaille du prince Nayef pour la sécurité arabe de première classe. Distinction honorant les figures ayant œuvré de manière exceptionnelle pour la stabilité régionale. Une reconnaissance à la mesure d’une ambition: bâtir une sûreté nationale à la fois ancrée dans son époque et tournée vers l’avenir.