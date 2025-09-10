La DGSN muscle ses services sociaux

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a dévoilé, ce mardi 9 septembre, une série de 17 nominations à des postes de responsabilité clés. Ces nouveaux cadres seront chargés de superviser les services sociaux provinciaux dans plusieurs métropoles du Royaume, telles que Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Tanger et Agadir.

Cette vague de nominations s’inscrit dans le cadre d’une réorganisation totale des services de l’œuvre sociale à l’échelle décentralisée. L’objectif est de confier la gestion de ces entités à des cadres policiers aguerris, sélectionnés pour leur expertise approfondie et leur formation spécialisée dans le domaine social.

Pour la première fois, leur mission consistera à unifier et à coordonner les prestations offertes par la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la sûreté nationale avec celles dispensées par l’Association fraternelle de coopération et les orphelinats de la Police. Selon une source officielle, cette initiative s’intègre dans une opération intégrée de modernisation des services sociaux de la police.

Cette refonte comprend la mise à jour structurelle de la Fondation Mohammed VI et l’élévation des services sociaux au niveau provincial, afin d’instaurer un système cohérent au profit des familles des fonctionnaires de police. «Cette approche stratégique a déjà été amorcée par la promotion des services de l’œuvre sociale en entités provinciales, rattachées aux wilayas de la sûreté et aux services régionaux et provinciaux», note Al Akhbar dans son édition du 11 septembre.

Ces structures restent liées, au niveau central, à la Fondation Mohammed VI, garante de la mise en œuvre des programmes sociaux et solidaires à destination de l’ensemble des fonctionnaires, de leurs familles et de leurs ayants droit. À travers ces nominations, la DGSN aspire à créer une dynamique renouvelée, assurant une généralisation de l’accès aux prestations sociales et visant à motiver son personnel dans sa noble mission de protection des citoyens.