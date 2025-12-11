Beni Mellal–Khouribga–Khemisset: course-poursuite et échanges de tirs entre forces de l’ordre et barons de la drogue

«Mercredi dernier, dans l’après-midi, les brigades régionales des forces de l’ordre et de la gendarmerie dans les villes de Beni Mellal, Khemisset et Khouribga ont vécu des heures inhabituelles», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du vendredi 12 décembre. En effet, les forces de sécurité se sont retrouvées prises dans l’engrenage d’une course-poursuite sans précédent, alors qu’elles tentaient de procéder à l’arrestation d’un baron et de son gang, spécialisés dans le trafic de tous genres de drogues (cocaïne, chira, kif, tabac…).

Tout est parti de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) à la brigade régionale de lutte contre le banditisme de Beni Mellal, l’informant qu’une importante cargaison de drogue était sur le point d’être débarquée sur place.

Mais les trafiquants de drogue, ayant flairé une embuscade tendue par les forces de sécurité, ont immédiatement mis le cap en direction de Fkih Ben Salah. Immédiatement, une course-poursuite, qui va s’étendre sur plus de 250 km, est engagée, mobilisant des forces de l’ordre relevant de plusieurs villes.

Après Beni Mellal et Fkih Ben Salah, les trafiquants ont tenté de semer les forces de l’ordre et de la gendarmerie en empruntant successivement la route d’Oulad Azzouz en direction de Douar Echourafa, entre Khouribga et Oued Zem. À chacune de ces étapes, ils ont réussi à échapper aux embuscades tendues sur place. Ils ont ainsi traversé plusieurs villes et douars avant de parvenir à emprunter la route de Moulay Bouazza, dans la province de Khénifra, axe sur lequel l’une des voitures des trafiquants, une «Hyundai» transportant la cocaïne, a disparu des radars. Cette disparition est en fait due à des tirs à balles réelles auxquels a procédé le chef du gang, armé d’un fusil de chasse, contre les forces de l’ordre. Ce grave incident a causé le renversement de deux voitures des forces de l’ordre et fait des blessés parmi leurs éléments.

Un état d’alerte a été ainsi déclaré au niveau de la brigade régionale de la gendarmerie de Khemisset, qui a immédiatement procédé à l’installation de barrages, aussi bien fixes que mobiles, sur tous les axes que le gang pourrait emprunter. Finalement, c’est un barrage de la gendarmerie à l’entrée de Tiddas, non loin de Rabat, qui a permis d’arrêter le dangereux baron, originaire des régions montagneuses de Ouezzane. Ce dernier risque de passer le restant de ses jours en taule à cause des lourds chefs d’accusation qui l’attendent: tentative de meurtre contre des fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions, refus d’obtempérer, trafic de drogue…