Un baron de la drogue tue son rival avec une arme à feu

La forêt de Chiadma, dans la commune côtière de Mahraza, près de Bir Jdid, a été le théâtre d’un meurtre violent samedi matin dernier. L’auteur présumé, surnommé «El Jabli», était déjà recherché pour son implication dans plusieurs dossiers de trafic de drogue et est considéré comme le principal fournisseur de nombreux revendeurs opérant dans toute la région.

Citant des sources proches de l’enquête, le quotidien Assabah indique dans son édition du lundi 29 septembre que le baron a réglé ses comptes avec son rival en lui tirant dessus à l’aide d’une carabine, le tuant sur le coup. L’incident aurait été précédé d’une séance de consommation d’alcool à laquelle assistaient la victime, le baron, une jeune femme de 20 ans originaire de Bir Jdid et trois autres individus. La réunion a rapidement dégénéré en confrontation sanglante.

Après la chute de la victime, touchée au visage, les autres personnes présentes ont quitté les lieux, vers une destination inconnue, lit-onAlertés, les éléments de la gendarmerie royale du centre territorial de Bir Jdid se sont rendus sur place, assistés par des unités des renseignements. Le périmètre a été immédiatement sécurisé et le suspect arrêté, avant d’être conduit au siège de la gendarmerie régionale pour un interrogatoire approfondi sous la supervision du parquet compétent, précise Assabah.

Les recherches se poursuivent activement dans la zone, notamment pour identifier et appréhender les autres membres du réseau de trafic de drogue impliqués, ainsi que les témoins ayant assisté à la fusillade. L’enquête a révélé que le mobile du meurtre était lié au trafic de stupéfiants. La région, proche de la plage, est un point stratégique pour la distribution de drogues et sert également de voie de transit pour l’exportation vers l’autre rive.

Lors de son arrestation, les forces de l’ordre ont saisi une quantité importante de drogues non loin du lieu du crime, dans la «cache» où se trouvaient le baron, la victime et les autres individus recherchés.

Sur instructions du procureur général près la Cour d’appel de Bir Jdid, le corps de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital régional pour autopsie. Cette affaire tragique met en lumière les dangers liés au trafic de drogue dans la région de Dkala et l’ampleur du réseau de revendeurs qui y opère.

Sous la supervision du commandant régional, le colonel Mohamed Farès, et du chef de la compagnie locale, les unités de la gendarmerie royale poursuivent leurs opérations pour circonscrire ces activités criminelles et assurer la sécurité des habitants des lieux.