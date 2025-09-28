Société

Un baron de la drogue tue son rival avec une arme à feu

Dr

Revue de presseUn baron de la drogue, déjà recherché par la justice, a abattu son rival dans une forêt près de Bir Jdid, mettant en lumière l’ampleur et la dangerosité des réseaux de trafic de stupéfiants dans la région. La Gendarmerie royale, sur place, mène une enquête approfondie pour démanteler le réseau et sécuriser la zone. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 28/09/2025 à 19h04

La forêt de Chiadma, dans la commune côtière de Mahraza, près de Bir Jdid, a été le théâtre d’un meurtre violent samedi matin dernier. L’auteur présumé, surnommé «El Jabli», était déjà recherché pour son implication dans plusieurs dossiers de trafic de drogue et est considéré comme le principal fournisseur de nombreux revendeurs opérant dans toute la région.

Citant des sources proches de l’enquête, le quotidien Assabah indique dans son édition du lundi 29 septembre que le baron a réglé ses comptes avec son rival en lui tirant dessus à l’aide d’une carabine, le tuant sur le coup. L’incident aurait été précédé d’une séance de consommation d’alcool à laquelle assistaient la victime, le baron, une jeune femme de 20 ans originaire de Bir Jdid et trois autres individus. La réunion a rapidement dégénéré en confrontation sanglante.

Après la chute de la victime, touchée au visage, les autres personnes présentes ont quitté les lieux, vers une destination inconnue, lit-onAlertés, les éléments de la gendarmerie royale du centre territorial de Bir Jdid se sont rendus sur place, assistés par des unités des renseignements. Le périmètre a été immédiatement sécurisé et le suspect arrêté, avant d’être conduit au siège de la gendarmerie régionale pour un interrogatoire approfondi sous la supervision du parquet compétent, précise Assabah.

Les recherches se poursuivent activement dans la zone, notamment pour identifier et appréhender les autres membres du réseau de trafic de drogue impliqués, ainsi que les témoins ayant assisté à la fusillade. L’enquête a révélé que le mobile du meurtre était lié au trafic de stupéfiants. La région, proche de la plage, est un point stratégique pour la distribution de drogues et sert également de voie de transit pour l’exportation vers l’autre rive.

Lors de son arrestation, les forces de l’ordre ont saisi une quantité importante de drogues non loin du lieu du crime, dans la «cache» où se trouvaient le baron, la victime et les autres individus recherchés.

Sur instructions du procureur général près la Cour d’appel de Bir Jdid, le corps de la victime a été transféré à la morgue de l’hôpital régional pour autopsie. Cette affaire tragique met en lumière les dangers liés au trafic de drogue dans la région de Dkala et l’ampleur du réseau de revendeurs qui y opère.

Sous la supervision du commandant régional, le colonel Mohamed Farès, et du chef de la compagnie locale, les unités de la gendarmerie royale poursuivent leurs opérations pour circonscrire ces activités criminelles et assurer la sécurité des habitants des lieux.

Par La Rédaction
Le 28/09/2025 à 19h04
#Drogue#Trafic de drogue#Trafic de stupéfiants#Corruption

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un policier espagnol arrêté à Bab Melilia pour tentative de trafic de drogue

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Tétouan: le procureur général du Roi forme un pourvoi en cassation contre un narcotrafiquant

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Un notaire de Kénitra auditionné par la BNPJ dans une enquête pour corruption liée à un réseau de narcotrafiquants

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Nador: le mariage d’un baron de la drogue s’achève dans les locaux du BCIJ

Articles les plus lus

1
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
2
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
3
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
4
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
5
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
6
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
7
À New York, l’American Jewish Committee rend hommage à Serge Berdugo et consacre «l’exception marocaine»
8
Le putsch du 10 juillet 1978 en Mauritanie mené par l’Algérie (documents)
Revues de presse

Voir plus