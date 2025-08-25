Société

Nador: le mariage d’un baron de la drogue s’achève dans les locaux du BCIJ

Le BCIJ, à Rabat.

Revue de presseLa célébration du mariage somptueux d’un baron de la drogue, surnommé «Moussa», dans la région de Zeghanghane, relevant de la province de Nador, s’est achevée dans les locaux du Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) avec l’arrestation de 34 personnes. L’enquête est toujours en cours, rapporte le quotidien Assabah dont est tirée cette revue de presse.

Par La Rédaction
Le 25/08/2025 à 19h20

Les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) de Casablanca, qui se sont dépêchés sur les lieux suite au scandale provoqué par la célébration du mariage somptueux d’un baron de la drogue, surnommé «Moussa», dans la région de Zeghanghane, relevant de la province de Nador, ont arrêté jusqu’à présent 34 personnes. Ces personnes, dont le baron de la drogue, «Moussa», le marié qui était au centre de cette fête scandaleuse, ont été interpellées après des descentes effectuées à leur domicile dans la région, indique le quotidien Assabah dans son édition du mardi 26 août.

L’enquête, ouverte par les éléments de la BNPJ sous la supervision du parquet général compétent, porte sur les connexions au niveau national et à l’échelle internationale du baron de la drogue surnommé «Moussa», qui faisait l’objet de plusieurs mandats de recherche nationaux et internationaux. Les investigations porteront également sur les scènes d’exposition de luxe et de démonstration de force sur la voie publique qui ont ponctué la célébration de ce mariage somptueux, ainsi que la présence de chanteurs célèbres dans une salle de fête grandiose.

Les personnes impliquées dans cette affaire, explique Assabah, seraient poursuivis pour de lourds chefs d’accusation, à savoir notamment «constitution d’une bande criminelle», «trafic international de drogue», «possession d’armes à feu et leur utilisation sans autorisation», en plus d’autres délits ou crimes que l’enquête approfondie en cours déterminera, ajoutent les sources du quotidien.

L’enquête, conclut Assabah, portera aussi sur les éventuelles relations que les membres de la bande de «Moussa» pourraient avoir avec des responsables provinciaux ou régionaux. Autant dire que cette affaire n’a pas encore livré tous ses secrets.

#Drogue#trafic#Nador

Revues de presse

