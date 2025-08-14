Saisie de plus de 52 kg de cocaïne au port Tanger Med: un réseau criminel international dans le viseur

Des plaques de cocaïne interceptées ce mercredi 13 août par la DGSN au port Tanger Med.

La brigade régionale de la police judiciaire de Tanger a ouvert, sous la supervision du parquet compétent, une enquête judiciaire hier, mercredi 13 août, afin de démanteler un réseau criminel transfrontalier impliqué dans une tentative de trafic de cocaïne depuis l’Amérique latine via le port Tanger Med.

Cette enquête fait suite à l’opération menée par les services de sécurité au port Tanger Med le même jour, ayant permis de mettre en échec une tentative de contrebande de 47 plaques de cocaïne, d’un poids total de 52,296 kg. La marchandise illicite était dissimulée dans le système de réfrigération d’un conteneur maritime à bord d’un navire étranger en provenance du Brésil et faisant escale au Maroc.

Lire aussi : La riposte implacable du pôle DGSN-DGST contre les réseaux criminels au nord du Royaume

Les analyses chimiques préliminaires effectuées sur place ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne. Des échantillons ont été envoyés au laboratoire national de la police scientifique et technique afin de déterminer la concentration de la drogue saisie.

Parallèlement, le bureau Interpol de Rabat a été chargé de coordonner avec ses homologues du pays d’origine du navire et de celui de destination finale, afin d’identifier toutes les ramifications internationales du réseau criminel impliqué dans cette opération.