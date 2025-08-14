Société

Saisie de plus de 52 kg de cocaïne au port Tanger Med: un réseau criminel international dans le viseur

Des plaques de cocaïne interceptées ce mercredi 13 août par la DGSN au port Tanger Med.

Dans un communiqué diffusé ce mercredi 13 août, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) annonce avoir déjoué une importante tentative de trafic international de cocaïne via le port Tanger Med. Plus de 52 kilos de drogue, en provenance d’Amérique latine, ont été saisis, déclenchant une enquête visant à démanteler un réseau criminel transnational.

Par La Rédaction
Le 14/08/2025 à 16h41

La brigade régionale de la police judiciaire de Tanger a ouvert, sous la supervision du parquet compétent, une enquête judiciaire hier, mercredi 13 août, afin de démanteler un réseau criminel transfrontalier impliqué dans une tentative de trafic de cocaïne depuis l’Amérique latine via le port Tanger Med.

Cette enquête fait suite à l’opération menée par les services de sécurité au port Tanger Med le même jour, ayant permis de mettre en échec une tentative de contrebande de 47 plaques de cocaïne, d’un poids total de 52,296 kg. La marchandise illicite était dissimulée dans le système de réfrigération d’un conteneur maritime à bord d’un navire étranger en provenance du Brésil et faisant escale au Maroc.

Lire aussi : La riposte implacable du pôle DGSN-DGST contre les réseaux criminels au nord du Royaume

Les analyses chimiques préliminaires effectuées sur place ont confirmé qu’il s’agissait bien de cocaïne. Des échantillons ont été envoyés au laboratoire national de la police scientifique et technique afin de déterminer la concentration de la drogue saisie.

Parallèlement, le bureau Interpol de Rabat a été chargé de coordonner avec ses homologues du pays d’origine du navire et de celui de destination finale, afin d’identifier toutes les ramifications internationales du réseau criminel impliqué dans cette opération.

Par La Rédaction
Le 14/08/2025 à 16h41
#DGSN#Trafic de drogue#Cocaïne#Tanger#Interpol#Tanger Med#Maroc

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Évasion de Tony Amra: deux suspects extradés du Maroc mis en examen en France

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Lutte anti-drogue: 3 tonnes de cocaïne interceptées, le Maroc au cœur d’une opération internationale majeure

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

La riposte implacable du pôle DGSN-DGST contre les réseaux criminels au nord du Royaume

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Opération Marhaba 2025: le billet fermé généralisé à tous les ports marocains et espagnols

Articles les plus lus

1
Mandats d’arrêt, refus d’accès et humiliations: la France intensifie ses frappes contre l’Algérie
2
Feu de forêt à Chefchaouen: un dispositif important toujours déployé sur le terrain
3
La vallée des Aït Bouguemez se trouve en montagne…
4
Très cher Maroc! (2)
5
Rabat: la gare TGV de Hay Riad et ses infrastructures d’accompagnement en bonne voie
6
Hichem Aboud: «Le Maroc récolte les fruits de 25 ans de travail, l’Algérie sombre dans l’isolement»
7
Le Maroc et l’Afrique
8
De la Somalie à la Slovénie en passant par l’Italie: comment le Sahara obnubile la diplomatie algérienne
Revues de presse

Voir plus