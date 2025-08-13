Lutte anti-drogue: 3 tonnes de cocaïne interceptées, le Maroc au cœur d’une opération internationale majeure

Grâce à une coopération policière et douanière de haut niveau, les services de sécurité marocains ont joué un rôle central dans l’arraisonnement du remorqueur Sky White, intercepté au large des îles Canaries avec à son bord 3 tonnes de cocaïne. L’alerte a été donnée par la Guardia civil espagnole, mais c’est bien une mobilisation collective qui a permis cette saisie record.

#OperacionesGC | #GuardiaCivil y Servicio de #VigilanciaAduanera han interceptado en aguas internacionales al oeste de Canarias un remolcador con 3.000 kilos de cocaína ocultos en 80 fardos.



▶️ Detenidos sus cinco tripulantes (cuatro de Bangladesh y uno de Venezuela).



▶️ La… pic.twitter.com/jZc49DUvnN — Guardia Civil (@guardiacivil) August 13, 2025

Les forces de sécurité du Maroc, en étroite coordination avec la France, le Portugal, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont apporté un soutien stratégique décisif. Le Sky White, navire de type remorqueur, a été intercepté dans les eaux internationales par la Garde civile espagnole et le Service de surveillance douanière, alors qu’il transportait environ 3.000 kilos de cocaïne conditionnés en 80 ballots.

Un navire-mère pour le trafic transatlantique

L’opération est l’aboutissement de mois d’investigations. La Direction nationale des enquêtes et du renseignement des douanes (DNRED) avait mené un travail de fond avec les autorités marocaines sur le groupe criminel à l’origine de ce trafic. Les informations recueillies ont permis de cibler le navire et d’établir son modus operandi. Selon les enquêteurs, le Sky White utilisait régulièrement le port de Dakhla pour se soustraire à la vigilance des autorités européennes. De là, il effectuait plusieurs traversées transatlantiques annuelles, rapportant d’importantes cargaisons de cocaïne destinées au marché européen.

Sous pavillon camerounais, le Sky White agissait comme un «navire-mère», livrant sa cargaison à d’autres embarcations plus petites opérant dans des zones stratégiques près des îles Canaries et de la péninsule ibérique. Depuis l’été 2024, il était dans le collimateur des autorités pour sa probable implication dans un trafic de grande ampleur. Les preuves accumulées et la coordination entre les services ont permis de déclencher l’intervention au moment opportun.

L’arraisonnement s’est déroulé avec l’appui de moyens militaires afin de sécuriser l’opération. Les cinq membres d’équipage, un ressortissant vénézuélien et quatre Bangladais, ont été arrêtés et sont poursuivis pour trafic international de drogue. L’état du navire était «déplorable» et constituait un danger pour son équipage lui-même. Il a été remorqué vers l’île de Tenerife, où la drogue a été déchargée et placée sous scellés.

Cette opération illustre la montée en puissance des services marocains dans la lutte contre le trafic international de drogue. Leur capacité à fournir du renseignement stratégique, à coopérer avec plusieurs pays et à intervenir sur des dossiers complexes confirme le rôle stratégique du Royaume dans la sécurisation des routes maritimes entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.